首间中医医院正式开幕 首年提供门诊、日间住院、临床服务及12个专病项目

随着近年市民对中医需求大增，位于将军澳百胜角的香港中医医院今日( 11日 )正式开幕，为本港首间中医医院。医院现阶段将分批投入服务，启用第一年率先提供门诊服务、25张日间病床( 16张政府资助及9张市场导向病床 )、临床支援服务及12个中医专病服务；第二年起开展住院服务；第三年开展社区外展服务。医院楼高8层及有一层地库，设有70间诊症室及45间治疗室，以及合共400张病床，其中有250张住院病床、90张日间病床、40张儿科病床及20张临床试验及研究中心病床，预计5年后全面启用所有病床，门诊量达至每年40万人次。

可透过应用程式、电话、网站及亲身到院 预约全科或私家门诊

香港中医医院院内服务有65%为政府资助，由资深中医师领导的团队提供服务；另有35%为市场导向，由资深中医师提供服务，病人可自行选择中医师。一般市民可透过应用程式、电话、网站及亲身到院，预约全科门诊或私家门诊，报到及登记后便可等待叫诊，其后经中医师诊症，再决定是否需要额外治疗，转介至院内的分科门诊、综合专职医疗门诊或日间住院。不过，院内并不会提供急症室服务、全身麻醉科手术服务、深切治疗及分娩服务。

当中，综合专职医疗门诊在启用首年，将提供营养咨询、职业治疗、物理治疗及言语治疗，随后陆续会提供听力检测、临床心理辅导、视光检查、足病诊疗、义肢及矫形，病人需经转介预约。而日间住院则以专病治疗为主，病人将获安排在上午或下午的4小时住院时段，进行一些程序较复杂的中医治疗，例如薰蒸疗法、中药浸浴、中药外敷等，同样是需要经转介预约。



此外，院内设有各种诊断和治疗设施，包括中、西药房服务，以及放射诊断设施（如X光、磁力共振）、内窥镜中心、病理化验服务等，亦有教学设施包括演讲厅、研讨空间、技巧和示范中心、教学诊症室及大学职员办公室等。院内更设有机械人协助职员运送物资及药物。

提供3种中医服务模式 包括纯中医、中医为主及中西医协作

香港中医医院行政总监卞兆祥表示，医院服务其中一个特别之处，是提供三种中医服务模式，包括纯中医服务，采用中医诊断及多样化的治疗；中医为主服务，由主诊中医师负责诊断和治疗，按需要在不同阶段由西医药辅助；以及中西医协作服务，中医师作为主诊医师与西医会诊，双方将会按院内临床路径，共同诊治病人。

医院副行政总监（中医）张振海亦介绍，该院的建筑及室内设计是以中医药文化为主题，「在外面看来，这里不太像平常的医院，更像一间博物馆」，希望病人在治疗过程中也可以接触中医药文化。以中庭为例，则运用了「天圆地方」为设计，对应中医学「天人相应」的概念，至于每一层的大堂背景墙亦展示从先秦至清代中医药发展的成就，而病房号码也不仅是数字和英文字母，更有一个具中药药用价值的花作为名称，例如牡丹、芍药、木棉等。

首年提供12个中医专病项目*：

中医内科：肿瘤复康或纾缓、治未病、老年退化性疾病、情志病、季节性流感、功能性消化病

中医外科：皮肤顽病

中医妇科：不孕及产前产后治理

中医儿科：五迟(小儿生长发育迟缓)

中医骨伤科：关节顽病

中医针灸科：中风后复康、长期痛症



*其余11个专病项目将于5年内陆续提供

记者：何姵妤



摄影：吴艳玲