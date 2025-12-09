Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

锦绣花园5亿水管维修煞停 物管公司指缺「社区共识」 本月下旬起退款

社会
更新时间：23:01 2025-12-09 HKT
发布时间：23:01 2025-12-09 HKT

大埔宏福苑发生五级大火后，社会高度关注天价屋苑维修及围标问题。元朗锦绣花园早前被指出现索价近5亿元的食水管维修工程，并自今年9月起向业主筹集资金。至本月初已收到约65%的第一期款项，但不少业主仍表示不满。昨日（8日），屋苑物业管理公司发出公告，指目前缺乏推动大维修工程的社区共识与社会条件，为免引起争议，决定终止集资计划，将向逾3,000名业主退款。

12月初已收约65%首期款项

管理公司昨日发出通告，指近日社会不幸事件引起公众对大型维修工程的关注，考虑到不少业主对现时大维修工程安排仍有问题及疑虑，认为「目前并不具备推动大维修工程的社区共识与社会条件」。公司经与水务署沟通后，决定终止集资计划，预计12月下旬起开始陆续退款。管理公司亦称，将于未来适当时候重新检讨整体方向，以期既能符合水务署要求解决失水问题，亦能获得业主认同。

元朗锦绣花园屋苑物业管理公司发出公告，终止5亿元水管维修工程集资计划。
元朗锦绣花园屋苑物业管理公司发出公告，终止5亿元水管维修工程集资计划。

锦绣花园失水问题困扰多年

锦绣花园食水流失问题自1990年，即入伙一年后便出现。2000年曾进行大维修，但问题持续。水务署2008年在屋苑外设总水表，证实公用供水系统为失水源头。2017年起每日失水达2,000至3,000立方米，过去10年累计损失水费约1亿港元。

管理公司于2021年提出全面更换水管方案，工程费高达5亿元，每户需摊分约9万至13万元。持有屋苑52%业权的大业主，因只占约3.15%业权份数，仅需承担约3%工程费，引起小业主强烈不满。

