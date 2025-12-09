宏福苑五级火︱230幢私楼外墙棚网已全部移除 就地采样等新安排争取本周内公布

大埔宏福苑五级大火灾后工作仍在进行，政府今（9日）公布，就屋宇署发出的移除棚网命令，全部230幢私人楼宇的外墙棚网今日已经完成移除，争取本星期内公布一套新的安排，要求工地使用的棚网在上架前就地采样及核实是否符合标准，以便有关外墙工程可尽早恢复。政府早前宣布基金会向每户受影响家庭发放生活津贴，截至今日已处理1,617宗个案；生活津贴金额已由5万元增至10万元。另外，基金会就每名死者向家属发放20万元慰问金及5万元殓葬金，截至今日已处理106宗个案。政府会陆续发放有关款项。

逾4900居民登记「一户一社工」

社署社工目前已接触超过1,970个受影响住户，为超过4,900名居民登记「一户一社工」的跟进服务。社署人员今日亦探访暂住启德过渡性房屋的受影响居民，并向他们派发面值2,000元的八达通卡，方便他们日常出行，纾解燃眉之急。社署会与受影响住户保持联系，为他们提供一切所需协助，并全力支援政府的善后工作。尚未与社署联络的居民，请尽快致电182 183提供联络方法。

截止今早共3961名居民获安置

截至今日上午，共有1,431名居民入住由民政及青年事务局协调的青年宿舍／营舍或酒店房间；另有2,530名居民现居于房屋局的过渡性房屋或香港房屋协会项目的单位。此外，大埔民政事务处现维持一所位于大埔社区中心的临时庇护中心对外开放，供有需要人士使用；另一所位于东昌街社区会堂的临时庇护中心，则会继续运作至所有使用者全部迁往经安排的应急住宿为止。

已抽取7座宏福苑受灾楼宇混凝土芯

房屋局独立审查组今日继续抽取宏福苑受灾楼宇的混凝土芯，目前已包括全部7座楼宇。在审查组的督促下，承建商已基本完成清理日前于四个居屋屋苑（深水埗怡阁苑、观塘安基苑、沙田穗禾苑、深水埗清丽苑）和一个租置屋邨（柴湾峰华邨）部分棚架上发现的杂物。审查组会继续定时巡查并监察情况，保障居民安全。

劳工处继续巡查设有大型棚架的楼宇维修工程工地的防火设施及火灾应变安排，以保障工人的职业安全。截至今日下午4时，劳工处已巡查371个建筑地盘，共发出189份书面警告及101张敦促改善通知书，并提出25宗检控。

摄影：苏正谦