大埔宏福苑五级火｜齿科法医：极端火灾或破坏遗体 料辨认工作需时至少以月计

大埔宏福苑五级夺命火，8座大厦中有7座陷入火海，酿成159人死亡，至今仍有31人失联，未能找到遗体。警方昨日（8日）为家属进行DNA采样对，希望辨认出遗体。齿科法医梁家驹今日（9日）在电台节目预计，处理相关严重火灾的辨认工作需时甚久，至少以月计，外国有例子甚至长达一年。

梁家驹指出，警方在辨认严重腐烂或火灾遇难者身份时，主要透过采集家属口腔细胞的DNA进行比对。他解释，国际上主要有三种辨认身份的方法，分别是DNA、牙齿及指纹。然而，在大火等极端情况下，指纹往往难以保存。

他指出，DNA辨认则分为两种：直接辨认及间接亲属辨认。直接辨认通常适用于失踪者有保存个人DNA样本的情况，如牙刷、梳子上毛发。但若现场环境导致直接样本被毁，如火灾等，则需采用间接亲属辨认，即透过比对父母子女、兄弟姊妹DNA来确认身份，因之间共享部分DNA编码。

亲属关系越近 DNA比对准确性越高

梁家驹强调，亲属关系越近，DNA比对的准确性越高，父母与子女之间的DNA共享最多。然而，在大火中，即使是骨骼或牙齿等硬组织中的DNA，也可能因高温及长时间燃烧而受损。他提到，骨头中的DNA主要存在于骨髓，但大火后骨髓往往已烧毁。他续指，牙齿的DNA含量虽然相对较多，且能承受高达1100度高温燃烧6小时，但极端火灾仍可能破坏其结构。因此在某些情况下，即使竭尽所能，仍可能无法辨认所有遇难者身份。

警方会寻求遇难者佩戴饰物协助

面对DNA样本受损的挑战，梁家驹表示，警方会寻求其他辅助资料，例如遇难者佩戴的饰物，包括金属饰物或钥匙等，因金属物品的熔点较高，可能在大火中幸存，从而提供辨认线索。他亦指出，火灾现场可能混杂人类与非人类骨骸，增加辨认工作的复杂性，需要人类学家协助区分。

梁家驹预计，处理相关严重火灾的辨认工作需时甚久，可能以月计，外国有例子甚至长达一年。惟未能准备肯定警方所需时间。