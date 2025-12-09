Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜齿科法医：极端火灾或破坏遗体 料辨认工作需时至少以月计

社会
更新时间：12:37 2025-12-09 HKT
发布时间：12:37 2025-12-09 HKT

大埔宏福苑五级夺命火，8座大厦中有7座陷入火海，酿成159人死亡，至今仍有31人失联，未能找到遗体。警方昨日（8日）为家属进行DNA采样对，希望辨认出遗体。齿科法医梁家驹今日（9日）在电台节目预计，处理相关严重火灾的辨认工作需时甚久，至少以月计，外国有例子甚至长达一年。

梁家驹指出，警方在辨认严重腐烂或火灾遇难者身份时，主要透过采集家属口腔细胞的DNA进行比对。他解释，国际上主要有三种辨认身份的方法，分别是DNA、牙齿及指纹。然而，在大火等极端情况下，指纹往往难以保存。

他指出，DNA辨认则分为两种：直接辨认及间接亲属辨认。直接辨认通常适用于失踪者有保存个人DNA样本的情况，如牙刷、梳子上毛发。但若现场环境导致直接样本被毁，如火灾等，则需采用间接亲属辨认，即透过比对父母子女、兄弟姊妹DNA来确认身份，因之间共享部分DNA编码。

亲属关系越近 DNA比对准确性越高

梁家驹强调，亲属关系越近，DNA比对的准确性越高，父母与子女之间的DNA共享最多。然而，在大火中，即使是骨骼或牙齿等硬组织中的DNA，也可能因高温及长时间燃烧而受损。他提到，骨头中的DNA主要存在于骨髓，但大火后骨髓往往已烧毁。他续指，牙齿的DNA含量虽然相对较多，且能承受高达1100度高温燃烧6小时，但极端火灾仍可能破坏其结构。因此在某些情况下，即使竭尽所能，仍可能无法辨认所有遇难者身份。

警方会寻求遇难者佩戴饰物协助

面对DNA样本受损的挑战，梁家驹表示，警方会寻求其他辅助资料，例如遇难者佩戴的饰物，包括金属饰物或钥匙等，因金属物品的熔点较高，可能在大火中幸存，从而提供辨认线索。他亦指出，火灾现场可能混杂人类与非人类骨骸，增加辨认工作的复杂性，需要人类学家协助区分。

梁家驹预计，处理相关严重火灾的辨认工作需时甚久，可能以月计，外国有例子甚至长达一年。惟未能准备肯定警方所需时间。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
被告卢彦铭否认强奸罪。资料图片
无业男涉后楼梯奸已婚女网友 事主供称强奸5、6下后 被告称「我返去拎大麻」便离开
社会
23小时前
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
影视圈
22小时前
神秘男四出低价求购宏福苑单位 代理断言拒绝 怒批「极不道德」 质疑想重建后卖出图利
神秘男四出低价求购宏福苑单位 代理断言拒绝 怒批「极不道德」 质疑想重建后卖出图利
楼市动向
6小时前
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光 一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光  一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
影视圈
15小时前
投票日旺角消防局外现神秘人龙？大批年轻人打蛇饼 醒目网民1细节推断真相......
投票日旺角消防局外现神秘人龙？大批年轻人打蛇饼 醒目网民1细节推断真相......
生活百科
20小时前
01:08
日本青森县7.6级地震 预计北海道现3米高海啸 札榥游客披浴袍急逃
即时国际
13小时前
酒店租霸︱一家3口住4个月欠¥5000房费 老板提「倒贴送客」遭拒
酒店租霸︱一家3口住4个月欠¥5000房费 老板提「倒贴送客」遭拒
奇闻趣事
5小时前
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
影视圈
3小时前
开播近25年的广东话长寿剧《外来媳妇本地郎》7日播出大结局。微博
爱回家2.0︱广东25年长寿剧《外来媳妇本地郎》大结局 网民：重头再睇
即时中国
20小时前
经初步分析，应家柏（图中）认为布文、李慕华及杜苑欣均有机会赢得锦标。
马场浮世绘｜骑师赛  应家柏睇好三将夺标
马圈快讯
16小时前