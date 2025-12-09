Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

790亿「非洲手机之王」闯港IPO上市 传音拟拓资本研发AI相关技术

社会
更新时间：09:23 2025-12-09 HKT
发布时间：09:23 2025-12-09 HKT

据《星岛环球网》报道，近日，传音控股（688036.SH，简称「传音」）向香港联交所递交H股上市申请，再度引发市场对这家「非洲手机之王」的关注。

早在2019年，传音控股就已登陆上交所科创板，而此次谋求港股上市，筹划构建「A+H」双融资平台，其实也并不令人意外——既是拓展国际资本市场的重要一步，也为应对日益严峻的行业竞争储备更多「弹药」。

但在光鲜数据的招股书背后，该公司面临的利润下滑，以及来自小米、荣耀等对手的磨刀霍霍，压力亦不容小觑。此番赴港，这家曾靠「本土化」绝技横扫非洲市场的手机霸主，能否继续赢得另一资本市场的青睐？

从中国走出的「非洲之王」

对国内消费者而言，「传音」这个名字稍显陌生，但在遥远的非洲大陆，它却是家喻户晓的手机品牌。

传音控股的创办人、董事长兼总经理竺兆江，曾是波导手机的海外业务负责人。 2006年，国内手机市场进入山寨机的「黄金混战期」，深圳手机厂商一度接近4,000家。彼时，这位已在海外跑遍90多个国家的销售老兵，决定另辟蹊径，离开波导创立传音科技，即现在传音控股的前身，并瞄准巨头们忽视的非洲市场，寻找增量富矿。

公司成立不久便推出了中高端品牌TECNO。而竺兆江深知「本土化」才是制胜法门，他率领团队深挖非洲市场通讯基础设施薄弱营运商多、电力供应不稳定等特点，推出了TECNO T201，支援「双卡双待」、超长待机等功能。 TECNO一推出，便成功击中了非洲消费者的痛点，迅速成为市场爆款。

此后，传音科技又陆续推出了针对基层消费者的大众品牌itel、面向年轻消费者的时尚科技品牌Infinix，形成手机三大品牌矩阵。

传音控股旗下有3个品牌。传音控股官网截图
在「本土化」创新的过程中，传音最广为人知的是针对深肤色美颜技术。早期进入非洲市场，传音发现在主流手机镜头中，深肤色在暗光及强光等极限复杂光照环境下难以得到良好的渲染与呈现。为此，公司自研了深肤色人脸侦测辨识技术、深肤色人像分割等核心技术，解决了夜间拍照难题，让传音在非洲市场赢得了广泛口碑。

随著公司业务向南亚、东南亚、中东、拉丁美洲等新兴市场扩张，传音搭建了覆盖全肤色、全场景的行动影像技术平台，在不同场景下，不同肤色的用户在合照时也能得到正确的曝光和真实呈现。

2015年，传音在非洲出货量突破5,000万部；2017年超越三星，登顶非洲手机市场销冠。

2019年9月30日，传音正式上交所科创板，上市首日大涨64.44%，市值飙升至462亿元，位列当天科创板总市值的第三把交椅。

可以说，非洲市场是传音赖以起家的粮仓。 「我们深耕以非洲为代表的新兴市场。凭借著领先的市场占有率和广泛的品牌影响力，我们在手机行业内有著『非洲之王』的美誉。」传音招股书中表示。

根据弗若斯特沙利文的统计，以2024年手机销售量计算，传音手机销售量超2亿部，在全球新兴市场排名第一。

根据弗若斯特沙利文的统计，以2024年手机销售量计算，传音手机销售量超2亿部，在全球新兴市场排名第一。传音控股官网图片
业绩变脸：营收与获利双降

然而近几个季度，传音的财务数据显现出业绩下行的讯号。招股书显示，2022年-2024年，公司营收持续成长，但此趋势在今年上半年戛然而止。今年上半年，公司营收290.77亿元，年减15.86%；净利更是腰斩，从去年同期的28.64亿元下降56.65%至12.42亿元。

根据公司三季报，今年前三季度，传音营收495.43亿元，年减3.33%；归母净利21.48亿元，年减44.97%；扣非归母净利下降17.31亿元，年减46.71%。「受市场竞争以及供应链成本综合影响，营业收入及毛利额减少所致。」传音在三季报中表示。

公司毛利率从2023年的23.2%下降到今年上半年的19%。

传音毛利率从2023年的23.2%下降到今年上半年的19%。传音招股书图片
对于营收的下降，公司解释为智慧型手机及功能手机产生的收入减少。具体来看，功能手机收入减少与消费者需求下降有关。 「根据弗若斯特沙利文的资料，在新兴市场，手机产业正从功能手机转向智慧型手机，且消费者越来越多购买智慧型手机。」功能手机的平均售价由去年上半年的56.6元/部下降至今年上半年的50.1元/部，降幅11.5%。

而智慧型手机的毛利率由2023年的22.5%下降至2024年的19.6%，则与其单位营业成本增加有关，主要是智慧型手机的主要原料之一记忆体晶片的采购价格上涨。根据Counterpoint硬体成本拆解报告显示，记忆体晶片在中低阶手机成本中占比约15%-25%。原物料价格的波动侵蚀了有限的利润空间。

对此，公司在招股书中进行了相关风险提示：「如部分原材料短缺或成本增加，我们的产品成本或会增加。我们的毛利率或会因该等成本增加而减少。」

竞争加剧：对手环伺，专利存短板

除原料外，传音的存货还包括在制品、制成品及委外加工物资。值得注意的是，该公司的存货周转天数近年来逐渐延长，从2023年的64.6天延长至今年上半年的70.9天。

「存货周转天数的任何波动及延长均可能对我们的现金流量及流动性产生不利影响。」本公司在招股书中表示。

而同样增加的还有贸易应收款项及对应的周转天数。2022年-2024年及2025年上半年，公司的贸易应收款项分别为12.87亿元、19.65亿元、33.77亿元及38.63亿元，贸易应收款项平均周转天数也从2022年的11.0天下降至2023年的10.6天，之后延长至2024年的15.2天，到今年上半年已经达到23.6天。

「贸易应收款项周转天数的波动及延长可能会对我们的现金流量及流动资金产生不利影响。」传音表示。

事实上，传音的现金流已出现了较大幅度的变动。根据招股书，近年来公司经营活动所得现金流量净额不断下滑，2024年，该数据从2023年的118.49亿元下降76.41%至27.95亿元。今年上半年则仅267.6万元。

2024年，该数据从2023年的118.49亿元下降76.41%至27.95亿元。今年上半年则仅267.6万元。传音招股书图片
值得一提的是，传音在非洲市场的地位正遭遇挑战。根据市场研究机构Omdia发布的最新报告，2025年第三季度，传音在非洲智慧型手机市场的出货量达1,160万台，市占率为51%；小米以13%的份额位居第三，增速为34%；OPPO与荣耀以4%的份额，分列第四和第五年增长率158%的荣耀来。

与小米、OPPO等对手相比，传音的专利数量明显薄弱，这是其需要直面的现实问题。根据招股书，截至2025年6月30日，传音在全球获授权专利2,800多项，包括1,200多项发明专利。而截至2023年底，小米全球授权专利数就已超过3.7万项，同时正在申请的专利还有3万项；截至2024年3月31日，OPPO的全球专利申请量已超过10.1万项，授权专利超过5.5万项，其中发明专利申请数量超过9.1万项。

面对市场与财务上的双重压力，传音正试图建构更丰富的商业生态。除手机外，传音已布局行动网路业务，同时，也开拓了数位配件、家用电器等领域。目前，传音拥有物联网产品品牌oraimo、家用电器品牌Syinix。

在储能赛道，传音推出了大众家庭及小型商业用户的itel Energy，以及针对高端家庭和商业用户的DYQUE Energy系列产品。其也涉足了出行领域，推出了面向个人用户的轻型电动出行设备Revoo，以及面向有客运及货运需求的小型企业经营者的TankVolt。不过这些业务尚处在培育期，业绩贡献还比较微弱。

在储能赛道，传音推出了大众家庭及小型商业用户的itel Energy，以及针对高端家庭和商业用户的DYQUE Energy系列产品。传音招股书图片
此次赴港IPO，传音计划将募款作为研发AI相关技术以加速产品迭代，重点加强技术能力、扩充产品组合及巩固竞争优势；用于市场推广及品牌建设，以提升公司的品牌知名度、改善用户参与度及支持持续业务扩展；同时加强行动互联网服务及物联网产品及其他方面，以及补充营运资金及一般企业用途。

从凭借双卡手机闯荡非洲，并异军突起，到如今面临竞争升级、奋力构建新生态，传音的发展轨迹是中国企业出海的一个典型缩影。冲刺港股，或许只是其新一轮长途竞赛的开始。

截至12月8日收盘，传音控股A股收盘于68.36元/股，总市值为786.95亿元。
截至12月8日收盘，传音控股A股收盘于68.36元/股，总市值为786.95亿元。

