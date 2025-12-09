粤港澳大湾区律师论坛 推进律师执业试点

「第一届粤港澳大湾区律师论坛」以 「湾区联通 扬帆远航」作主题，于12月5日即法律周最后一日举行。粤港澳大湾区律师联会在论坛上正式成立，以稳步推进律师执业试点工作；联会旨在向大湾区律师提供联络服务及组织开展活动，支持他们更好参与大湾区建设。

陈旭东：港澳律师具国际视野

广东省司法厅厅长陈旭东称，港澳律师具备国际视野，是服务国家高水平对外开放的重要力 量。法治是大湾区市场一体化的重要前提，也是高质量发展的根基，更是一张「靓丽名片」，他呼吁三地法律界携手并肩，在法治轨道上共同发力，将大湾区建设成为富有活力和国际竞争力的一流湾区。

粤港澳大湾区律师联会主席曹绍基指，联会为三地律师搭建交流桥梁，充分发挥大湾区律师在国家涉外法治建设中的作用，促进香港法律界人士积极融入国家发展大局。联会将组织大湾区律师参加内地和香港的专业活动， 促进三地法律实务互鉴，为业界提供联络、咨询、培训等服务。业界透过联会能第一时间取得权威资讯，避免各自摸索；同时，律师在执业过程中遇到的难题亦可透过联会反映，并寻求解决方案。曹绍基相信，联会将在促进三地法律制度融合、推动业务对接方面发挥积极作用。

广东省司法厅厅长陈旭东。律政司提供

联会秘书长李铭锐表示，联会的成立初衷是回应业界需求，协助融合粤港澳三地律师制度， 为律师提供更完善的交流与支援，解决执业过程中的制度与专业难题等。他指，联会将定期举办粤港澳大湾区律师论坛，促进三地法律专业深入交流，并推动建立大湾区律师专业持续发展培训学分制度，课程可同时符合香港、广东及澳门的要求，方便律师续牌及提升专业能力。

记者蔡思宇