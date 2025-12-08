Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火│传政府接触市建局探讨重建问题 政府：现阶段不排除任何可能

社会
更新时间：17:49 2025-12-08 HKT
发布时间：17:49 2025-12-08 HKT

大埔宏福苑经历五级大火后，7座受灾大厦如何处理成关注点。政府成立由财政司副司长黄伟纶带领的「应急住宿安排工作组」，负责灾民安置事宜。据悉政府曾接触市建局，初步探讨宏福苑重建问题。财政司副司长办公室则指，现阶段不排除任何可能。

长远住宿安排需全面考虑各项因素  「现阶段不排除任何可能」

财政司副司长办公室回复《星岛头条》查询时指，行政长官李家超已指示「应急住宿安排工作组」，研究宏福苑居民的长期住屋和居住的问题，当中会全面考虑各项因素，包括屋苑楼宇的具体情况、维修方面的评估、受影响人士的意愿和情况包括能力等。政府现阶段不排除任何可能性。政府必定会尽力协助受影响居民，全力支援他们的住宿需要，与居民同行。

民建联 : 已物色邻近大埔富善邨熟地 可立即启动重建

民建联主席陈克勤今日指，民建联已在大埔邻近富善邨找到一块熟地，可立即启动重建，该地皮位置其适合发展，并提及附近临时巴士厂可扩建，但具体建设规模与时程需待特区政府专业评估，强调最终决策权在政府。

 

