Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法会选举︱投票「心意谢卡」网上叫价达80元 卖家 : 适合收藏或作纪念

社会
更新时间：20:15 2025-12-07 HKT
发布时间：20:15 2025-12-07 HKT

今日( 7日 )是立法会换届选举，完成投票的市民可获政府送赠的心意谢卡，多间商户向持心意谢卡选民提供优惠。有网上二手拍卖平台出现转卖心意谢卡的帖文，售价由10元至80元不等；亦有卖家同时发售多张心意谢卡。

二手拍卖网站Carousell昨日 ( 6日 ) 已出现征求投票心意谢卡的帖文，出价40元一张。今早投票开始不久，便已有卖家在拍卖网帖文出售，售价由10元至80元不等。有卖家备注指心意卡设计精美，适合收藏或作纪念。单张色彩鲜艳，图案清晰，展示香港城市景观。数量有限，售完即止。有卖家亦指4年1次，值得收藏。

多间商户向持心意谢卡选民提供优惠，包括10间戏院院线宣布，持有「心意谢卡」的市民，每人今日可在指定戏院院线购买一张半价戏票，特备节目及包场活动除外。参与活动的影院包括星达院线、百老汇院线、CGV Cinema、华懋电影院、影艺戏院、Cinema City、英皇戏院、Lumen Cinema、MCL院线及新宝院线。不少食肆及连锁店亦向持有心意卡人士提供9折或咖啡买一送一优惠。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
立法会选举．投票率
立法会选举．投票率︱截至晚上8时半 地区直选投票率29.06% 逼近上届最终投票率30.2%
政情
2分钟前
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过｜Juicy叮
时事热话
2025-12-06 11:21 HKT
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
旅游
10小时前
连锁酒楼叹早茶！点心孖宝$34.8 小笼包/烧卖/虾饺 星期一至日有得食
连锁酒楼叹早茶！点心孖宝$34.8 小笼包/烧卖/虾饺 星期一至日有得食
饮食
10小时前
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
影视圈
6小时前
大埔宏福苑五级火｜金像影后与医生老公现身灾民安置区 低调落区支援：佢哋需要陪伴
大埔宏福苑五级火｜金像影后与医生老公现身灾民安置区 低调落区支援：佢哋需要陪伴
影视圈
21小时前
立法会选举．持续更新｜廉署通缉一男子涉于社交平台煽惑不投票 选管会提醒：直选选民切勿盖两个印
03:04
立法会选举．持续更新｜廉署通缉一男子涉于社交平台煽惑不投票 选管会提醒：直选选民切勿盖两个印
政情
3小时前
许绍雄丧礼被泄场内细节 女儿许惠菁表不满后男星钱翰群急忙道歉：没想到因此伤害人
许绍雄丧礼被泄场内细节 女儿许惠菁表不满后男星钱翰群急忙道歉：没想到因此伤害人
影视圈
3小时前
连锁酒楼火锅放题优惠！$218/位任饮任食 送海鲜盘+安格斯牛+任饮啤酒 只限1分店
连锁酒楼火锅放题优惠！$218/位任饮任食 送海鲜盘+安格斯牛+任饮啤酒 只限1分店
饮食
2025-12-06 19:17 HKT
润唇膏推介｜日本《LDK》评测10款人气产品 8款获A级 保湿不黏腻 曼秀雷敦排最尾？
润唇膏推介｜日本《LDK》评测10款人气产品 8款获A级 保湿不黏腻 曼秀雷敦排最尾？
食用安全
10小时前