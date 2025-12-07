Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法会选举︱医护人员值班期间抽空到专属票站投票 关注基层医疗发展、宏福苑火灾善后

社会
更新时间：14:11 2025-12-07 HKT
发布时间：14:11 2025-12-07 HKT

立法会换届选举投票日今日（7日）举行，选举事务处在七间最大规模的医院附近分别设立医院管理局医护人员专属投票站，便利需要在有关医院值班的医护人员投票。《星岛头条》记者到访邻近港岛东区医院的「医院管理局医护人员专属投票站」，有需值班的医生表示，专属票站安排方便，又称关注候选人基层医疗发展的政纲。亦有人指，期望新一届立法会尽快跟进宏福苑火灾的善后安排。

医生趁巡房后时间投票 称关注基层医疗发展

在东区医院工作的陈医生指，今日要上班，趁巡房后的时间到专属票站投票，认为安排方便。他续谓，个人关注基层医疗发展，希望可以减轻公院医护负担；同时期望新一届立法会跟进宏福苑火灾，让受灾市民尽快回复正常生活。

冀加快房屋安排速度

黄女士表示，医护更期不定，尽管自己今天无需上班，也登记在专属票站投票，认为安排便利。她指，自己早有属意候选人，冀新一届立法会与政府及国家有共同理念，更快落实惠民政策，「虽然我们都知道这届政府的工作很好，增加房屋安排方面进步了，但仍未达到市民一般的要求 ，希望来年可以加快速度。」

黄女士亦说，期望新一届立法会尽快跟进宏福苑火灾善后安排，让无家可归的灾民有「真正的家」，可以安居乐业。

各个专属票站早上8时半起开放。位于湾仔警察总部的公务员专属投票站，亦不时有穿着制服的入境处人员、消防员等入内投票。

记者：萧博禧

摄影：吴艳玲

