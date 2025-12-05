大埔宏福苑五级火｜屋宇署指示逾200幢大维修私楼下架棚网 其中115幢已完成

大埔宏福苑五级火造成逾百人死亡，棚网问题被视为火灾快速蔓延元凶之一。屋宇署表示，已指示超过200幢正进行大维修的私人楼宇将棚网下架，其中115幢已完成下架。

为保障公众安全，以及释除正进行外墙大维修业主及住户疑虑，发展局局长宁汉豪于十二月三日宣布，所有正进行大维修的楼宇，均须于今个星期六或之前将棚网移除。

屋宇署周五（5日）表示，已指示超过200幢大维修私人楼宇将棚网下架。截至目前，已有115幢私人楼宇完成下架，屋宇署将持续跟进。如屋苑涉及范围广泛，或因其他技术原因未能在星期六或之前完成，屋宇署会审视个别情况，弹性处理。

署方又指，已特别要求承建商移除棚架上的保护网前及后，必须确保棚架上无任何物料或松脱物，棚架安全稳固，以确保公众安全。

深水埗怡阁苑、观塘安基苑已完成拆除棚网

就四个居屋屋苑，政府新闻稿指，深水埗怡阁苑和观塘安基苑已于今日完成拆除棚网。审查组会继续监察其余两个居屋屋苑（沙田穗禾苑和深水埗清丽苑），以及租置屋邨柴湾峰华邨的工作进度。

就工务工程下的楼宇方面，建筑署已完成移除辖下18个项目的棚网。屋宇署会争取在下星期发出新的作业备考，要求所有棚网物料经过指定的检测所检测并确定合格后，才可以再上架。