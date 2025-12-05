宏福苑五级火｜3.3亿天价维修费惹议 竞委会：高度关注围标行为 去年至今进行4次搜查

大埔宏福苑早前发生五级大火，屋苑高达3.3亿元的天价维修工程费是社会其中一个关注点。竞委会今日（5日）回复《星岛头条》查询时表示，一直高度关注涉及楼宇维修工程的围标行为，去年至今已展开4次涉及全港多区楼宇维修工程的搜查行动，重申绝不姑息任何损害民生福祉的反竞争行为。

竞委会：一直高度关注围标行为

竞委会指，正积极追查相关个案，去年至今已展开了4次涉及全港多区楼宇维修工程的搜查行动，有关案件正在调查中。竞委会于每次行动后，均会主动与涉案楼宇的相关持份者联络，为调查提供协助。为确保调查能够有效地进行，竞委会现阶段不便公开正在调查的对象或案件细节。

竞委会强调，将继续紧守岗位，全力推进有关调查，并继续与警方及廉政公署保持紧密联系。竞委会重申，绝不姑息任何损害民生福祉的反竞争行为。

相关新闻：大棋盘｜强化监管打击围标 公权力「介入度」须厘清 政界倡设跨部门专组统筹

竞委会重申绝不姑息任何损害民生福祉的反竞争行为。资料图片