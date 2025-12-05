宏福苑五级火｜杨何蓓茵 : 4名公务员在火灾中罹难 逾120公仆痛失家园

公务员事务局局长杨何蓓茵今天( 5日 )向全体公务员发信，以「团结同心救援 并肩坚毅前行」为题，感谢政府各部门不同岗位的员工全力以赴，团结齐心为救灾出力。她透露上周大埔宏福苑的五级大火带来重大伤亡，全香港社会都感到极度悲痛。不少人因此失去了家人、邻舍、朋友。这场大火使政府失去了一位英勇的消防员，亦有12位在前线救援的消防员受伤。罹难者当中亦包括4位公务员同事，另有120多名公务员为宏福苑居民，因大火失去家园。

政府启动「全政府动员」机制 齐集6000公务员参与应急支援行动

她指宏福苑大火牵动全城人心，政府各部门第一时间全力进行多方面的工作，由灭火救援、治理伤者，到支援善后，动用了非常的措施和一切可用资源，行政长官也宣布成立由法官主持的独立委员会，审视事故起火和迅速蔓延的原因和相关问题。

政府亦已启动「全政府动员」机制，在短时间内已齐集6000名公务员同事参与多项应急支援行动。资料图片

杨何蓓茵指自己和全体公务员亦与全港市民一样，牵挂宏福苑共1984户家庭，共4000多名居民。在这次重大事故中，政府各部门不同岗位的公务员全力以赴，团结齐心为救灾出力—消防人员不分昼夜进行救火和救援行动；医护人员尽心治理每一位伤者；警务人员在现场维持秩序，后续投入搜证、调查、遗体辨认等工作，还有一众民政事务处、社会福利署、食物环境衞生署等前线同事，为受影响市民提供各种支援、照顾及服务。政府亦已启动「全政府动员」机制，在短时间内已齐集6000名公务员同事参与多项应急支援行动。至今动员公务员的工作包括组成应急队向受影响居民派发及管理物资、支援「一户一社工」和协助宏志阁居民返回居所取回重要物品。她感谢公务员抱持「以民为本」及「一个政府」的团队精神，在过去一星期不辞劳苦、努力付出、迅速应变，全力协助受影响居民度过最艰难时期。

虽然这场大火令大家都感到悲伤，但本港亦要稳步推进社会的正常运作，推动社会发展和进步，这有赖行政和立法机关的相互配合，相互制衡及良性互动。

行政长官已宣布，12月7日举行的立法会选举会如期举行，强调在灾后支援的关键时刻，政府最需要的改革伙伴必然是立法会议员。立法会与公务员的工作紧密相连，她恳请同事们当天积极投票，选出有能力、有抱负、有担当的立法会议员，让新一届立法会在明年一月上任后，能更快、更有效地推进包括楼宇维修建筑工程系统性改革等重要工作。

接下来的日子，全城会继续与宏福苑受影响居民同行，政府必定会倾尽全力，做好一系列支援善后跟进工作，包括继续在生活各方面协助居民、各项调查及检讨。她希望各位公务员能团结一致，并肩前行，协助受影响的家庭重新建立家园，并继续为广大市民提供高质、高效的公共服务。