今年首三季21岁以下青少年吸毒人数微升至604人 最常吸食依托咪酯

禁毒常务委员会今日（5日）公布，2025年首三季的统计数字及相关的毒品统计数字。药物滥用资料中央档案室数据指出，2025年首三季被呈报的整体吸毒人数为4,122人，较2024年同期下降1%。海洛英、可卡因和甲基安非他明（俗称「冰毒」）仍是最常被吸食的三类毒品。然而，21岁以下青少年被呈报吸毒人数由去年同期的600人上升至604人，当中284人吸食依托咪酯，使其成为该年龄组别中最常被吸食的毒品，其次为大麻及可卡因。

禁常会主席李国栋表示，年轻人非法使用依托咪酯的情况仍然严重。他强调依托咪酯是毒品，许多人因好奇尝试后迅速上瘾。吸食依托咪酯会导致皮肤溃烂、肌肉抽搐、荷尔蒙失调、女性生须、声线变粗等严重健康问题。

李国栋续提醒，依托咪酯及其类似物均受《危险药物条例》（第134章）严格管制。贩运及制造这些物质的最高刑罚为终身监禁及罚款五百万元；管有及服用则最高可判监禁七年及罚款一百万元。他呼吁吸食者立即停止吸食，并积极寻求协助和接受戒毒治疗。

禁毒处加强宣传执法 打击依托咪酯罪行

保安局禁毒处发言人表示，禁毒处十分关注依托咪酯滥用情况，并持续加强教育及宣传工作，包括透过「贴地」方式及线上媒介进行禁毒宣传，例如万圣节主题社交媒体帖文，以及邀请运动员黄镇廷和莫宛萤参与禁毒挑战，宣扬正向生活。

执法方面，政府将继续全力打击依托咪酯相关罪行。警方已设立24小时依托咪酯举报热线（6629 2966），市民亦可透过WhatsApp（6629 2966）或微信举报。

根据执法部门统计，2025年首三季涉及毒品罪行的被捕人数较2024年同期上升26%，由2,386人上升至3,012人，其中21岁以下青少年被捕人数更上升115%，由196人上升至422人，主要涉及依托咪酯、大麻和可卡因。同期审结的法院案件中，因干犯毒品罪行被检控的人士定罪比例高达83%。因贩毒而被判监禁的21岁以下青少年中，超过半数刑期达五年以上，最长刑期逾20年。