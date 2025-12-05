Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

无业男涉梯间强奸已婚女网友 首见面即揽腰接吻 被捕后称「条女自愿同我扑嘢」

社会
更新时间：15:45 2025-12-05 HKT
发布时间：15:45 2025-12-05 HKT

32岁无业男涉在后楼梯强奸同龄已婚女网友，案件今于高等法院在4男3女陪审团席前开审。控方开案陈词提到，女方当日心情差劣，在旺角地铁站使用交友应用程式「Heymandi」时与男被告匹配，双方迅速交换Telegram联络并互传照片，被告问女方「smoke唔smoke嘢」，女方以为被告邀请她吸食大麻，应邀见面后双方拖手、揽腰、接吻，惟被告带女方到后楼梯后，强吻女方颈脸，上下其手，透过裤管插入阳具进行强奸，女方其后向梯间巡逻的保安求助并报警处理。女方将于下周一透过视像系统出庭作证。

控方指被告问X「smoke唔smoke嘢」

被告卢彦铭否认于2023年10月30日在红磡家维邨家义楼后楼梯间强奸女子X。控方开案陈词指，已婚女子X当日下午约4时半，在旺角地铁站使用交友应用程式「Heymandi」，与被告匹配后迅速交换Telegram联络并互传照片，被告邀请X「出街」，又问X「smoke唔smoke嘢」。由于X当日心情差，以为被告邀请她吸食大麻，便问被告「系咪有？」，被告回复「屋企有」。

见面即拖手揽腰接吻带往后楼梯强奸

双方约在何文田站会面后，X等待被告一会后以为被告失约，X折返旺角后得知被告身在何文田站，在被告游说下返回何文田站。两人终于在何文田站碰面，被告身穿深色短袖上衣及短裤，见面后被告称「我想拖下手」，两人便在走往红磡家维邨期间一直拖手，又不断揽腰接吻。被告称「smoke要去后楼梯smoke」，带X到家义楼后楼梯后，伸手上下其手，用力揽实X，强吻X颈脸，无视X叫「唔好」，透过X裤管将阳具插入X阴道，抽插约6至7下。

被告警诫下称「条女自愿同我扑嘢」

X曾回头见到被告勃起，又没有使用安全套，当被告提出他回家取大麻，X即时想报警但后楼梯没有讯号，X遂继续行楼梯，遇到巡逻中的保安时表示「知唔知啱啱个男人住边？头先我被个男人强奸侵犯」，保安随即协助报警求助。X翌日到伊利沙伯医院急症室检验，于阴道内验出被告的精液，警方当日上门拘捕被告。被告在警诫下称：「下？呀Sir，条女自愿同我扑嘢㗎㖞」。

案件编号：HCCC361/2024
法庭记者：刘晓曦

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
周华健64岁外籍老婆曾被指似阿妈  机场罕现身逆龄生长反显丈夫年老  曾患抑郁症喊离婚
周华健64岁外籍老婆曾被指似阿妈  机场罕现身逆龄生长反显丈夫年老  曾患抑郁症喊离婚
影视圈
3小时前
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
生活百科
22小时前
大埔宏福苑五级火｜童军居安思危教执走佬袋 8大应急装备清单一览 附建议摆放位置
大埔宏福苑五级火｜童军居安思危教执走佬袋 8大应急装备清单一览 附建议摆放位置｜Juicy叮
时事热话
5小时前
大埔宏福苑五级火｜本港逾6成自置物业已供满 业主应否自行购火险？保联：投保非只为按揭
大埔宏福苑五级火｜本港逾6成自置物业已供满 业主应否自行购火险？保联：投保非只为按揭
楼市动向
10小时前
《同事三分亲》女星富商老公尖沙咀大炒车  Tesla座驾遭拦腰猛撞损毁严重  救护车赶到急送院
影视圈
5小时前
天气｜天文台料冷锋下周末来袭 12.13最低16°C 一日跌8°C
00:39
天气｜天文台料冷锋下周末来袭 12.13最低16°C 一日跌8°C
社会
3小时前
01:17
湾仔8旬妇由外佣陪同买餸挨旅巴撞卷车底亡 62岁司机涉危驾被捕
突发
5小时前
隔代遗传｜江苏夫妻生出金发碧眼女儿 DNA鉴定吻合一度以为抱错了
隔代遗传｜江苏夫妻生出金发碧眼女儿 DNA鉴定吻合一度以为抱错了
奇闻趣事
9小时前
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
饮食
22小时前
连锁快餐店快闪优惠！一连两日叹$1港式奶茶 全线分店适用
连锁快餐店快闪优惠！一连两日叹$1港式奶茶 全线分店适用
饮食
3小时前