无业男涉梯间强奸已婚女网友 首见面即揽腰接吻 被捕后称「条女自愿同我扑嘢」

32岁无业男涉在后楼梯强奸同龄已婚女网友，案件今于高等法院在4男3女陪审团席前开审。控方开案陈词提到，女方当日心情差劣，在旺角地铁站使用交友应用程式「Heymandi」时与男被告匹配，双方迅速交换Telegram联络并互传照片，被告问女方「smoke唔smoke嘢」，女方以为被告邀请她吸食大麻，应邀见面后双方拖手、揽腰、接吻，惟被告带女方到后楼梯后，强吻女方颈脸，上下其手，透过裤管插入阳具进行强奸，女方其后向梯间巡逻的保安求助并报警处理。女方将于下周一透过视像系统出庭作证。

控方指被告问X「smoke唔smoke嘢」

被告卢彦铭否认于2023年10月30日在红磡家维邨家义楼后楼梯间强奸女子X。控方开案陈词指，已婚女子X当日下午约4时半，在旺角地铁站使用交友应用程式「Heymandi」，与被告匹配后迅速交换Telegram联络并互传照片，被告邀请X「出街」，又问X「smoke唔smoke嘢」。由于X当日心情差，以为被告邀请她吸食大麻，便问被告「系咪有？」，被告回复「屋企有」。

见面即拖手揽腰接吻带往后楼梯强奸

双方约在何文田站会面后，X等待被告一会后以为被告失约，X折返旺角后得知被告身在何文田站，在被告游说下返回何文田站。两人终于在何文田站碰面，被告身穿深色短袖上衣及短裤，见面后被告称「我想拖下手」，两人便在走往红磡家维邨期间一直拖手，又不断揽腰接吻。被告称「smoke要去后楼梯smoke」，带X到家义楼后楼梯后，伸手上下其手，用力揽实X，强吻X颈脸，无视X叫「唔好」，透过X裤管将阳具插入X阴道，抽插约6至7下。

被告警诫下称「条女自愿同我扑嘢」

X曾回头见到被告勃起，又没有使用安全套，当被告提出他回家取大麻，X即时想报警但后楼梯没有讯号，X遂继续行楼梯，遇到巡逻中的保安时表示「知唔知啱啱个男人住边？头先我被个男人强奸侵犯」，保安随即协助报警求助。X翌日到伊利沙伯医院急症室检验，于阴道内验出被告的精液，警方当日上门拘捕被告。被告在警诫下称：「下？呀Sir，条女自愿同我扑嘢㗎㖞」。

案件编号：HCCC361/2024

法庭记者：刘晓曦