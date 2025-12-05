香港法律周2025｜粤港澳大湾区律师联会成立 林定国：三地共创融合发展新篇章

香港法律周的压轴活动今日（5日）举行，上午活动「第一届粤港澳大湾区律师论坛」以「湾区联通 扬帆远航」为主题，为当天的活动揭开序幕。粤港澳大湾区律师联会成立仪式紧接举行，联会旨在向大湾区律师提供联络服务及组织开展活动，支持大湾区律师更好参与大湾区建设。律政司司长林定国致辞时表示，大湾区发展潜力巨大，是香港未来发展的关键，今日论坛吸引了超过600名线上和线下参与者，三地法律智慧将一同探索湾区法治合作路向，共创融合发展新篇章。

至今逾630名港澳法律执业者通过考试并取得执业证

林定国指，在中央政府支持下，港澳法律执业者在大湾区内地九市执业的试点工作已延长至明年10月。首五届大湾区律师执业考试顺利举行，至今，超过630名港澳法律执业者通过考试并取得执业证。随着报考大湾区考试的执业经验门槛降低至3年，越来越多年轻律师加入，为大湾区律师队伍注入生力军。

林定国冀联会凝聚香港大湾区律师专业力量

林定国表示，大湾区律师具备双重执业资格，熟悉内地与香港的法律体系和商业文化，能精准拿捏客户需求，同时具备国际视野，熟悉普通法思维，提供贴地和与国际接轨的法律服务。他们尤其能回应区内外企业对法律人才的殷切需求，助力国内企业出海、国外企业开拓内地市场，发挥大湾区「一国两制三法域」的独特优势。

他期望联会凝聚香港大湾区律师的专业力量，助力大湾区律师专业发展，以及持续检视并提出优化大湾区律师执业制度的建议，期待与联会紧密合作，共同推动湾区律师试点工作，为大湾区律师制度恒常化创造有利条件，贡献国家涉外法治建设。

粤港澳大湾区律师联会成立推动制度交流

广东省司法厅厅长陈旭东表示，粤港澳大湾区律师联会的成立具有里程碑意义，将进一步推动三地法律制度交流合作，为大湾区高质量发展注入法治力量。他表示，港澳律师具备国际视野，是服务国家高水平对外开放的重要力量。广东司法厅积极探索企业「走出去」法律服务，组织律师进园区、进企业，开展各种培训和宣讲，希望能与港澳法律部门交流互鉴，团结更多包括律师在内的各类专业力量。

陈旭东强调，法治是大湾区市场一体化的重要前提，也是高质量发展的根基，更是一张「靓丽名片」。他呼吁三地法律界携手并肩，在法治轨道上共同发力，将大湾区建设成为富有活力和国际竞争力的一流湾区。

联会为三地律师搭建交流桥梁

粤港澳大湾区律师联会主席曹绍基表示，联会为三地律师搭建交流桥梁，举办各类专业活动，促进三地法律实务互鉴。透过联会，业界能第一时间取得权威资讯，避免各自摸索；同时，律师在执业过程中遇到的难题亦可透过平台反映，并寻求解决方案。曹绍基相信，联会将在促进三地法律制度融合、推动业务对接方面发挥积极作用。

粤港澳大湾区律师联会秘书长李铭锐表示，联会的成立初衷是回应业界需求，协助融合粤港澳三地律师制度，为律师提供更完善的交流与支援，解决执业过程中的制度与专业难题等。他指，联会将定期举办粤港澳大湾区律师论坛，促进三地法律专业深入交流，并推动建立大湾区律师专业持续发展培训学分制度，课程可同时符合香港、广东及澳门的要求，方便律师续牌及提升专业能力。

记者：蔡思宇

摄影：陈浩元

