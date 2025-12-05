每日杂志｜四性五味存日常 「医食同源」民间智慧 凉茶解毒汤水袪湿 中药制香可安神

《中草药文化系列》之民间篇

中医药已走进港人生活，从街头巷尾的凉茶舖，到家中煲「老火汤」、点安神香，乃至郊野草药班、药膳课程等，反映中医药的养生智慧与理念。中医讲求「天人合一」，认为人体随四季变化调节，夏日湿热，易致情绪不稳，需要「清补」，许多家庭会煲「冬瓜薏米汤」解暑；喉咙不适、肠胃积滞，会喝凉茶「降火」；亦有人点燃清幽淡雅的薰香，帮助放松睡眠。不知不觉间，中医药文化自然地融入市民的衣食住行中。

本港郊野蕴藏中草药，图为治湿疹及清热解毒的马缨丹及三叶鬼针草。

港人对汤水情有独钟，不仅是口腹之欲，更是养生之道。香港浸会大学中医药学院临床部中医临床教授张学斌指出，早于2000多年前，中国文化已有「医食同源」的理念，不论食物或中药材均有「四性五味」，「四性」指寒、热、温、凉四种特性，「五味」指辛、甘、苦、酸、咸之味。

她表示，现今许多民间汤水配方，正是中医学智慧的生活实践。她指，中医强调「三因制宜」，即因人、因时、因地调整治疗方法，养生汤水亦不例外，应根据个人体质与季节变化灵活调整。她举例，如市民熟悉的「冬瓜薏米汤」和「清补凉」，是夏季常见的祛湿汤水，「夏天湿热，容易让人疲倦、上火，适合煲冬瓜去湿汤，加些茯苓、莲子、荷叶等；清补凉则用沙参、玉竹、百合等，帮助祛湿清热。」

传统凉茶行受大环境影响式微

张学斌再举例，湿热体质者，有机会吃少量煎炸或辛辣食物便易「上火」，若出现口腔溃疡、舌苔黄厚等现象，一般建议加强去湿，如饮苦瓜蚝豉煲排骨汤、赤小豆扁豆汤等。

浸大中医药学院临床部中医临床教授张学斌指，中医强调「三因制宜」。 受访者提供

除了汤水，凉茶也是港人日常接触中医药的途径。五花茶、鸡骨草、廿四味等各具功效，清热解毒。在香港，凉茶已有超过百年历史。根据香港非物质文化遗产资料库，凉茶流行于岭南地区，天气炎热加上多雨潮湿，为防治热症，当地人采集药性寒凉、清热生津、祛湿解毒的中草药，煎煮成各式各样的汤剂饮用，逐渐演变成凉茶文化。

凉茶舖「回甘堂」老板「林仔」表示，1950、1960年代街头处处可见，当时凉茶便宜、有效，代替中医成为基层常用的保健方式，一杯几毫子的凉茶，比当年10多元一次的中医诊症更可负担，因此深受贫苦大众依赖。

翻查资料，早年的凉茶舖因设有点唱机和电视机，成为街坊聚脚的社区空间，至1970至1980年代，随西医普及，凉茶业开始式微；如今热闹不再，但仍以功能性饮品的形式存在于市民日常生活之中。

NGO推广本港郊野中草药知识

「林仔」的店舖只售2款凉茶，分别是「林仔凉茶」及「五花茶」，前者以金钱草、水翁花等多种药材熬煮，味苦，后者使用菊花、金银花、木棉花、槐花及鸡蛋花，味甘。他坚持以明火煲制凉茶，提早一天备料，每天凌晨3、4时起床焗煲，到完成需耗时近半天。他强调火候与时间的重要性，以「林仔凉茶」为例，首转需煲3小时，捞出药渣后，再翻煲一次才算完成。

回甘堂老板「林仔」指，真正坚守传统工艺的凉茶舖越来越少。

他坦言，传统凉茶行业受大环境影响，过往著名凉茶老店如湾仔杨春雷、九龙单眼佬等皆以传统手作而闻名，但最后因辛苦、地产升值、无人接班等原因而结业，真正坚守工艺的店家越来越少，难吸引新一代接班，是行业最大挑战。

近年，中草药不再局限于药柜中，有非政府组织（NGO）每年举办公众活动如「香港药用植物摄影比赛」、「中药家居种植班」和「行山认药活动」等，也有大专院校和培训机构举办郊野中草药研习班、岭南中草药与应用班等，推广民间草药知识。实际上，本港郊野蕴藏丰富的中草药，如在金山郊野公园便有冈梅根、假苹婆、毛麝香等，而城门郊野公园则有白千层、天冬等。

药材香具国际市场潜力

注册中医师、甘堂中医诊所创办人赵梓烽，中三时拜师学艺，多次于周末随师傅上山认草药。他说除了药材店的干品，很多草药可在香港行山环境中遇见，「如果认识它，会发现很多瑰宝。」他举例，常用的金盏银盘、鬼森草和鸭脚木等，都可在山上找到。

药材除可入药、制成凉茶，也可用于制香。本地制香品牌「港香堂」，有开办传统香艺相关课程，创办人邓皓荃指，不少本地中医师对制香产生兴趣。他解释，中医讲求「内服」，也重视「外治」，然而传统医师在处理外治方式时，容易忽略气味，透过学习制香，中医师有机会跳出传统框架，将药材功效与气味调配结合。

他提到，不少制香材料本身是中药材，如檀香与沉香。檀香的精油成分于燃烧时挥发，经由肺部吸收进入血液循环，能促进消化并提神，适合在饭后饱滞或昏昏欲睡时使用；沉香则具安神、降气作用，点燃后能让人平复心境、集中精神，因此常被应用于禅修或静心阅读。他补充，乳香和艾草等常见中药材，具抑菌作用，透过燃烧释放天然油分，可净化空气、减少细菌滋生。

港香堂创办人邓皓荃指，天然材料制成的香应清幽淡雅。 受访者提供

不少制香材料是中药材。 受访者提供

邓皓荃强调，天然材料制成的香应「清幽淡雅」，而非浓烈扑鼻，「过于浓郁的香味往往来自香精与化学添加剂。」他举例，古代并无「花香」类的香，因花朵燃烧后只会烧焦，现代香所闻到的浓郁花香多为人工合成，「若香味太重，反而会干扰思绪，长期吸入更可能影响嗅觉与神经系统，选用天然香材并保持空气流通非常重要。」

他特别提到，不少外国人亦开始购香，「美国、印度、西班牙等地的客人都有，他们对中国传统文化与中医药越来越感兴趣。」他认为，香港中药品质高、检验严格，符合欧盟标准，具备推广至国际市场的潜力。

中兽医越见普遍 针灸用药为爱宠保健

近年，中兽医和中药宠物保健品越见普遍。

常见的中兽医治疗方式包括针灸与中药，其中针灸循经取穴，刺激穴道，促进气血循环，可用于调理慢性疾病，如关节炎、消化系统和心血管疾病等，亦有针灸保健的作用。中药则以科学中药为主，把中药浓缩萃成粉末或药剂，通常建议拌入宠物零食中服用。

现时本港未有中兽医的专业认证课程，注册兽医一般会到外地进修，学习中兽医学知识。

虫草灵芝入药增免疫力

此外，近年有不少中药品牌研制以虫草、灵芝及其他中药材为基础的宠物保健品。市面常见的产品多针对免疫力、毛发、皮肤、呼吸道和眼睛保健等方面，为宠物补充营养。

记者：林家希、仇凯瑭、潘明卉