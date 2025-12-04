Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火｜地盘全面禁烟 ? 地产建设商会 : 最快周五开会讨论

社会
更新时间：21:22 2025-12-04 HKT
发布时间：21:22 2025-12-04 HKT

大埔宏福苑五级火，起火原因仍在调查，灾后有传是工人吸烟肇祸，引发全城对地盘禁烟的关注。有地产发展商近日贴出告示，警告工人切勿携带烟包进入地盘，否则罚款5,000元，并「立即赶出地盘，永不录用」。地产建设商会执委会主席梁志坚今日（4日）表示，商会最快明天（5日）开会，讨论是否在地盘全面禁烟。

梁志坚: 作为主席 我认同地盘要禁烟

地产建设商会执委会主席梁志坚表示，作为主席，他认同地盘应该禁烟，指「若你吸烟就别来工作。我给一个地盘，包给你做承建商，我是明确告诉你，是不准吸烟，若你管不到、有何责任，是你要负责。」

他称若会议达成共识，将发指引予各发展商，虽然并非强制执行，但相信会员都会跟随。

