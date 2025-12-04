深圳光明科学城论坛2025启幕 「开放．智创．领航」为年度主题词

据星岛环球网报道，12月4日，深圳市光明区科学城论坛2025在深圳科学技术馆举行。在「光明．筑梦未来」的永久主题下，本届论坛以「开放」「智创」「领航」为年度主题词，汇聚行业顶尖科学家、产业领军人才与政策制定者，共同探讨前沿科技发展趋势，发布重大科技创新成果。

本届通过1场开幕式、1场全体会议和7场平行论坛的「1+1+7」架构，系统呈现光明科学城在国际创新合作枢纽建设、重大科技基础设施运行、智能算力布局、生命科学突破、高端仪器研发及高水平人才集聚等方面的最新进展与战略规划。

多项科研成果亮相

大会发布并正式亮相了多项科研成果。如国家生物制造产业创新中心正式启动，深圳市光明科创母基金正式启动运营，合成生物研究设施、脑解析与脑模拟设施正式成立用户委员会，全国高校区域技术转移转化中心（粤港澳大湾区）高端科学仪器深圳分中心揭牌等。

此外，一大批国内外顶尖科学家和企业代表也分享了前沿洞见。

清华大学深圳国际研究生院讲席教授查尔斯．李波在《未来脑机接口的革新与重塑》主题演讲中介绍了i-BRAIN研究所在革新脑机接口（BCIs）技术方面的最新进展。他指出透过研究脑机结合的工具来研究大脑潜力，不断地挖掘大脑内部运作的规律，将有助于开发新的治疗人类疾病的有效方法。这些跨学科的高效研究，将推动深圳建设成为脑机接口领域的引领者。

中国科学院院士郑海荣在《脑机接口与生物智能》主题演讲中认为，生物智能是碳基智能后非常关键的发展阶段，也是超越矽基智能的大方向。他表示，未来的AI将逐渐从数据智能向物理智能、并向生物智能发展，也即通过脑机接口实现人机融合，实现真正的人工智能。

华为终端BG首席科学家田奇在演讲中指出，AI大模型正在重塑千行百业，成为新时代人工智能的标配。田奇认为，AI大模型的下一步是世界模型，从无交互环境，到专用视觉任务，再到现在4D可交互、动态生成、通用视觉任务，未来一段时间AI大模型的研究重点是释放基础模型的能力，全力构建好的交付环境，设计多模态统一架构，以期最终形成世界模型的逻辑闭环。

除主论坛外，本届光明科学城论坛还紧扣科技前沿、产业发展、开放合作三大方向，设置了7场高水平平行论坛，构建思想碰撞、资源汇聚、合作共赢的交流平台，深入探讨技术创新与产业升级路径，为发展新质生产力贡献智慧和力量。

其中，12月4日下午举行的大湾区智能算力与大模型智能体论坛以「智能算力引领大模型创新，多模态智能体驱动产业赋能」为主题，将发布「鹏城脑海大模型」新版本、人工智能预报员助手「阿福」智能体、国产万卡大模型推理引擎FenixCOS等重大成果。

展现深圳自主创新能力

由深圳医学科学院、深圳湾实验室主办的粤港澳大湾区生命科学成像技术论坛将集中展示一批自主研制的成像设备，并举行国产仪器评价验证中心成立仪式；大湾区科学仪器创新发展大会也将对外展示一批「硬核」装备，展现深圳在重大科技基础设施建设过程中的自主创新能力。

此外，作为平行论坛之一的生物制造产业大会，聚焦合成生物学技术突破、产业转化路径、粤港澳大湾区协同创新等热门议题，剖析生物制造创新发展路径，助力中国在全球生物制造竞争中抢占先机。

12月5日，第一届深港脑机接口大会将正式举行，大会将聚焦深港脑科学与脑机工程未来产业发展需求，举办项目路演大赛，促进深港两地在脑科学与类脑智能领域的深度合作。

此外，深圳市光明科学城发展建设有限公司也将在12月5日主办重大科技基础设施规划建设及协同运营论坛，持续打造国内科学城开放交流平台；以「开放科学．青创领航」为主题的第一届青年科技创新论坛将邀请入驻光明科学城的青年科学家分享创新创业心得，并启动国际青年科创网络社区、青创天使系列基金项目，为光明科学城注入源源不断的青春动能。