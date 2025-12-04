大埔宏福苑五级火｜社署「一户一社工」服务支援居民 社署：服务不设限期 直至居民完全安顿

为协助大埔宏福苑五级大火的受影响居民，社会福利署启动「一户一社工」支援计划。署长杜永恒在电台节目中表示，截至目前，已为超过1600个住户完成登记，并为每一户配对一位专责社工。他强调，这项服务并无设定限期，社署将会一直支援这些家庭，直至他们生活完全安顿下来。他呼吁，仍未与社署取得联络的住户，尽快致电24小时热线182183，以便当局能及时提供协助。

「一户配社工」配两名公务员 处理实际需要

杜永恒介绍，今次的支援模式并非单靠一位社工，亦有两名来自其他政府部门的公务员配合。「一户一社工」的安排分工清晰：社工主力提供专业的福利服务，包括情绪辅导、心理支援、长者暂托服务等，而另外两位公务员则负责处理较为「落地」的实际事务，例如陪同住户覆诊、回家执拾、协助处理搬迁等。他以昨日(4日)宏志阁住户收拾物品为例，指首先由社工通知有关安排，并由社工提供情绪支援，公务员同事则帮忙收拾。

社工协助申请不同机构津贴 免却重复填表及奔走

杜永恒指出，在火灾发生初期，留意到很多热心团体和机构都提供援助，但留意到有居民重复填写表格。为此，现时的「一户一社工」模式将发挥一站式作用，协助灾民申请来自不同机构的援助。

杜永恒表示，火灾发生后，社署已派出社工、临床心理学家等专业人士到医院援助站，以及富山公众殓房为居民提供即时服务，成为首批加入「一户一社工」的住户。并透过其他机构的援助计划资料，探访临时居所，努力寻找尚未登记的家庭。同时，他也鼓励已登记的住户，协助通知邻居联络社署，务求令所有受影响的家庭都能纳入支援网络。



大埔宏福苑五级火│重返宏志阁感慨万分 有人取走屋契证件 居民：成间屋都想带走