大埔宏福苑五级火｜社署「一户一社工」服务支援居民 社署：服务不设限期 直至居民完全安顿

社会
更新时间：10:25 2025-12-04 HKT
发布时间：10:25 2025-12-04 HKT

为协助大埔宏福苑五级大火的受影响居民，社会福利署启动「一户一社工」支援计划。署长杜永恒在电台节目中表示，截至目前，已为超过1600个住户完成登记，并为每一户配对一位专责社工。他强调，这项服务并无设定限期，社署将会一直支援这些家庭，直至他们生活完全安顿下来。他呼吁，仍未与社署取得联络的住户，尽快致电24小时热线182183，以便当局能及时提供协助。

「一户配社工」配两名公务员 处理实际需要

杜永恒介绍，今次的支援模式并非单靠一位社工，亦有两名来自其他政府部门的公务员配合。「一户一社工」的安排分工清晰：社工主力提供专业的福利服务，包括情绪辅导、心理支援、长者暂托服务等，而另外两位公务员则负责处理较为「落地」的实际事务，例如陪同住户覆诊、回家执拾、协助处理搬迁等。他以昨日(4日)宏志阁住户收拾物品为例，指首先由社工通知有关安排，并由社工提供情绪支援，公务员同事则帮忙收拾。

