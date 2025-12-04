Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜律师会免费法律咨询招逾400义务律师 周四起到过渡屋服务灾民

社会
更新时间：00:09 2025-12-04 HKT
发布时间：00:09 2025-12-04 HKT

大埔宏福苑五级火造成至少159人死亡，大批居民痛失家园，香港律师会一直与不同界别的持分者保持紧密联系，并响应政府呼吁，安排义务律师团队为受大埔火灾影响的居民提供协助。律师会已率先于2025年11月27日推出「大埔火灾紧急免费法律咨询热线」（2840 1011），为受影响的市民提供初步免费法律意见，并已招募了超过 400 位义务律师及超过 200 位义工接线员。

律师会表示，将于今天（4日）起，在三个位处大埔的过渡性房屋项目，即乐善村、善楼及策诚轩，设立柜位并安排义务律师现场为受影响的市民提供免费法律咨询，期望通过面对面的咨询，可以更有效了解受影响居民的需要、解决他们迫切的法律问题。

律师会称，将继续留意居民的需要，与相关部门密切联系，并因应需要适时考虑扩展服务，为受影响居民提供支持。

律师会呼吁已登记的义务律师及尚未登记的会员踊跃支持紧急免费法律咨询服务。请即通过以下网上表格进行登记：

https://forms.office.com/r/9y3zCQvdxD

律师会衷心感谢各位会员在紧急时刻所展现的专业精神、仁爱之心和坚定承诺，又指将继续秉持使命，支援会员及社会大众共同面对这次挑战，与所有受影响人士并肩同行。

 

