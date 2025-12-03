宏福苑五级火｜建造商会：向5名罹难工友家属各提供10万援助金 全力配合独立委员会工作

香港建造商会对大埔宏福苑严重火灾中不幸遇难者致以深切哀悼，并向所有受影响的住户、工友及其家属致以诚挚慰问，祝愿伤者早日康复。建造商会已启动旗下「建造业关怀基金」的支援机制，为在火灾中不幸罹难的5名工友的家属提供各10万元即时经济援助，基金更会安排社工跟进个案，为他们提供心理辅导及日后生活、子女就学等关怀服务。

商会将全力配合独立委员会工作

建造商会一向秉持法治精神，对行政长官指出这场大火反映大厦维修工程的严重疏忽及系统性问题深感遗憾，并完全认同和支持行政长官成立独立委员会，作出彻底调查和提出改革建议。商会将全力配合该独立委员会工作，按其需要提供专业技术支援，并就行业实际操作与工程实务经验提交专业意见和建议，协助委员会深入了解相关技术、施工及管理因素，从而促进未来制度和监管安排的完善。同时，商会亦支持廉政公署及其他执法部门依法进行调查，让事实得以厘清，回应公众对事件的深切关注。

为加强防范火灾事故，商会已于火灾发生当晚及翌日先后向全体会员承建商发出通告，提醒他们即时检视并确保工地防火和应变措施妥善到位。建造商会将持续敦促会员公司恪守法例、合约规范及专业操守，不断提升品质管理与工地安全水平，全力配合政府任何有关提升工程品质及职安健措施。

香港建造业一直是本地经济民生的重要支柱。商会将积极配合政府与业界不同持份者，共同制定改革路线，推动制度强化、风险管理及物料革新，协力巩固及提升「品质为本、安全第一」的行业文化；并

继续致力履行专业责任，严肃正视和配合所需的行业革新。

