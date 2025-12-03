宏福苑五级火｜地盘下「禁烟令」 工人违规罚款兼被踢走 二判同受罚 业界促立法扩禁烟区

大埔宏福苑日前发生五级大火，造成严重伤亡，令工程业界闻「烟」色变。有网民在社交平台上表示，有地盘马上采取行动，贴出严厉的禁烟通告，包括罚款及将吸烟工人「踢出地盘」，亦有地盘设置「收烟柜」。建造业工会理事长周思杰今日（3日）向《星岛头条》表示，支持地盘全面禁烟，并建议政府考虑立法或发出指引，将建筑工地纳入禁烟范围。有业界人士透露，有地盘实施禁烟，如工人被捉到吸烟，该工人会被踢出地盘，所属公司会被罚款5,000元，惟私底下部分「大粒」承包商不会被处罚。

部分管理宽松地盘仍有工人吸烟

周思杰指出，现时香港建筑地盘普遍实施禁烟措施，虽然并非强制性法例，但多数建筑公司均有「家规」，内部规定禁止工人在地盘内吸烟及饮酒。他提到，若工人被发现吸烟，一般会先收到警告，屡劝不改者则会被驱离地盘。然而地盘多会设置吸烟区，并配备消防设备，供有需要工友使用，他坦言部分工人仍会违规吸烟，尤其是在部分管理较为宽松的地盘。

周思杰支持全面禁烟，认为即使设有吸烟区，只要烟包或火机被带进地盘，便难以完全阻止吸烟行为，「根本就没办法去阻止佢系咪要吸烟」。

业界建议工地纳入禁烟区范围 加强规管与罚则

被问及应否由政府考虑立法，加强规管地盘禁烟，周思杰建议政府可将建筑工地纳入禁烟区范围，并可参考现行公共场所禁烟的罚则，在禁烟区范围内吸烟罚款3,000元，认为建筑公司始终并非执法机构，没有权力进行罚款。

至于有地盘要求搜身，如搜出烟包亦禁止进入地盘，周思杰则指「任何事情都唔好咁极端」，认为搜身侵犯了工人私隐及人身权利。

周思杰亦提出，可透过现有的建筑业议会专门行业委员会机制，加强对建筑公司的规管。他解释，该委员会设有注册制度，若建筑公司在地盘内有违规行为导致工业事故，委员会可停止其注册资格，使其无法承接政府工程，从而影响生意。他认为，可对中小企及微型公司产生规管作用，提升行业整体安全水平。

部分「大粒」及相熟承包商地盘吸烟不会被处罚

在建筑公司担任地盘管工的李先生透露，近日地盘颁发禁烟令，如有工人被捉到在地盘吸烟，俗称「二判」的次承包商建筑公司将会被承包商罚款，一次5,000元，暂时40至50人便约有2位工人被捉到，处以罚款及踢出地盘。他解释，监督吸烟的安全主任及安全督导员均为任职于「大判」，即承包商，称「暗哑底（不为人知），佢哋都唔会捉啲大粒嘅食烟」，私底下部分「大粒」及相熟承包商不会被处罚。

记者：李健威

