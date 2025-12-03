4岁代谢病童死因研讯 专家证人建议由独立医生向家属解释医学内容 提供舒缓性治疗

患新陈代谢疾病的4岁男童前年于香港儿童医院离世，生前因感染肺炎而入住医院深切治疗部。男童父母怀疑医院进行入侵性治疗，导致爱儿承受不必要痛苦，死因研讯今续。专家证人称，本次事件复杂有挑战性，建议由独立顾问医生专责统筹舒缓性治疗，协助家属了解清楚。他认为本次事件，没有医院能比儿童医院处理得更好。

男死者丘力㐼终年4岁，2023年4月25日在香港儿童医院离世，他生前因长期病患一直在医院留医。案件由死因裁判官林希维主理，未有设陪审团，医管局列有利害关系方，死者父母列席研讯。

时任儿童医院病理学医生吴维富曾为死者进行解剖，他供称死者牙肉有红肿，应因牙齿脱落所致，约于离世前1至2星期脱落，无法估计准确时间。死者的气管和声带充血，显微镜下显示死者肺部有大范围肺炎迹象及纤维化，而死者的头骨无损伤、脑部无外力导致的损伤，亦无脑组织进入鼻腔。吴维富续指，死者离世前鼻腔的红色黏液，是肺炎导致肺部分泌的分泌物，由气管倒入鼻腔中，完全可以解释。

脑萎缩属非直接死因 与本身代谢病有关

至于凝血功能，吴指如果鼻喉引致轻微损伤，死后有机会流血，即使是小伤口也会持续流血。吴表示死者的死因为肺炎，非直接死因为脑萎缩，与死者本身患新陈代谢病有关，否认当中有疏忽照顾或可疑伤势。死者母亲曾指，其中一只脱落的牙在X光检查下，发现在肚子里，后来亦有排出。吴维富表示，死者的肠胃未见有损伤或出血。

东区医院儿科及青少年科顾问医生李诚仁表示，死者生前处于植物人状态，长期卧床会难受，故接受舒缓性治疗。李留意到事件涉及数位医生以不同风格行事，他认为须有一位独立顾问医生专责统筹舒缓性治疗，向父母解释清楚医学内容，例如入侵性治疗的定义，避免误会。李其后解释牙齿脱落与死因无关，常见会跌入肠道但不会刺穿，惟他认同进行医疗步骤后牙齿脱落会导致不良观感。

李诚仁坦言，亚洲文化中即使制定了舒缓性治疗方案，在危急时刻人们亦难以选择「唔救命」，「父母骨子里唔想放手」，因此会影响医生的行为。李又谓本次事件中，没有医院能比儿童医院处理得更好。

死者父亲望裁定死因存疑 医管局指应裁死于自然

死者父亲陈词指，当日死者的死状不似自然，父母到达时已换上新的床单，故他们认为有可疑，望法院裁定死因存疑。

文嘉乐大律师代表医管局陈词，指死者本身患基因疾病，人生中大部分时间须留院，当时情况已不甚乐观。病理学家指死者死于肺炎，是身体自然产生，因此文提出死者应被裁定死于自然，而研讯已回答家属疑问，达到澄清死因的目的。文提及每次死者情况恶化时，院方均有与父母开会商讨，而舒缓性治疗团队包含社工、护士和医生，切合家属不同需要。文最后指，预设计划并非金科玉律，不能凌驾医生判断，本次事件中医生已考虑死者的最大利益，亦无违反家属意愿。

林官听毕陈词，押后案件至明午裁决。

案件编号：CCDI-447/2023(SH)

法庭记者：雷璟怡