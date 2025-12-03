大埔宏福苑五级火｜政府援助基金达23亿元 梁宏正：已安排逾2600人入住免费住宿 向104户派发5万元补助金

大埔宏福苑11月26日发生五级大火，政府善后工作仍在进行。民政及青年事务局副局长梁宏正今早（3日）在电台访问中表示，政府设立的「大埔宏福苑援助基金」已达23亿元，用于持续支援受灾居民。截至昨日（2日），已有超过2,600名居民获安排入住短期至长期的免费住宿。当局已物色逾2,000个单位以应对需求，并将继续努力。

受影响家庭5万元补助金本周已开始发放

梁宏正指出，已基本完成向受灾户派发1万元应急钱。每户受影响家庭5万元的补助金已于本周开始发放，现正从「大埔宏福苑援助基金」拨款，透过「一户一社工」向104个家庭派发，预计好快会覆盖所有受影响居民。此外，政府将向每户不幸过世的居民家庭，提供20万元慰问金及5万元殓葬金，同样由「一户一社工」跟进。此外，工友、学生及外佣等特定群组将透过教育局、劳工处等部门获发支援金。

他亦提醒居民警惕诈骗行为，指出警方发现有骗徒试图盗取居民个人资料，对此作出谴责，呼吁居民透过登记「一户一社工」与社工核实资讯，避免受骗。

1921户成功领取1万元应急钱

民政事务总署署长杜洁丽表示，现时已有1,930户完成登记领取1万元应急钱，其中1,921户已成功发放，余下10余户亦已联系安排领取，当中部分居于大埔区外应急住所，将安排至当区民政处领取现金支票，其余则可到大埔民政处领取。对于临时庇护中心的运作安排，杜洁丽表示目前仍有10多位居民暂住，政府正为他们安排中长期住宿，并承诺将妥善照顾所有居民后才关闭中心。

杜洁丽提到，政府已设立网上中央捐献平台，方便市民捐赠物资。下一阶段居民搬往中长期居所时，平台将协助配对家具、电器等需求。当局亦正为学生安排电脑等学习物资，并透过「一户一社工」及公务员贴身跟进各户需要，尽力透过平台提供协助。

