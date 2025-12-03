残特奥会︱特奥乒乓球比赛免费门票今起接受登记 即睇网站连结

全国运动会香港赛区统筹办公室今日（12月3日）宣布，全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会（残特奥会）特奥乒乓球比赛将于12月6日、8日及9日在荃湾体育馆（地址：荃湾永顺街53号）举行，公众由今日下午3时起，可在网上实名登记领取免费门票。

特奥乒乓球比赛共设五个竞赛小项，包括男子单打、女子单打、男子双打、女子双打和混合双打。运动员按年龄分为五个组别：8至11岁、12至15岁、16至21岁、22至29岁，以及30岁及以上。赛会将先按运动员年龄、性别及项目组别进行分组测试，然后根据测试结果把能力相近的运动员合成一组，每组人数3至8人。比赛日程如下：

比赛日期 比赛时间 比赛项目 12月6日

（星期六） 上午十时至下午十二时三十分

及

下午二时三十分至下午五时 男子单打、女子双打 12月8日

（星期一） 上午十时至下午一时 混合双打 12月9日

（星期二） 上午十时至下午十二时三十分

及

下午二时三十分至下午五时 女子单打、男子双打

有兴趣到场观赛人士可由今日下午3时起至比赛日前一天下午5时，登入网站（ww2.ctshk.com/ticketDetail?channelId=9&productId=3300001799&poiId=16613386）进行实名登记，每次领取最多两张门票。成功登记人士会透过电邮收到一张换票证，凭有效换票证于活动当日换领门票。

持换票证人士须于比赛当日携同换票证和其登记时使用的身份证明文件，到场馆外票务处换领单日门票。门票为全日通票，比赛场内不设划位，持票人可多次进出场地。每张门票限一人入场，轮椅使用者及其看顾人须各自换领门票。

换票证和门票均不得转让，先到先得，换完即止。如尚有剩余门票，公众人士可于活动当日在现场即时登记免费领取即日门票。

有关残特奥会香港赛区的资讯，请浏览专题网站（www.2025nationalgames.gov.hk/tc/ngd-nsog/about.html）、Facebook专页（www.facebook.com/2025nationalgames.hk）和Instagram专页（www.instagram.com/2025nationalgames.hk）。