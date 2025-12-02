大埔宏福苑五级火︱政府援助基金已收20亿元外界捐款 物资捐献网上平台收到逾860个登记

大埔宏福苑五级火导致多人伤亡，行政长官李家超已经宣布成立独立委员会，审视火灾原因及相关问题，避免悲剧重演。政府善后正作仍在进行，截至今午（2日）12时，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到外界20亿元捐款，连同政府投入的3亿元启动基金，总数达23亿元，会用于协助居民重建家园。

至于向死难者家属发放的20万元慰问金及5万元殓葬金，截至今日，政府已处理21宗个案；向每户受影响家庭发放的5万元生活津贴，截至今日，已处理104宗个案。所有款项正陆续发放。

此外，政府与资讯科技业界构建的物资捐献网上平台（www.taipodonation.hk）已于11月30日开始运作，团体及市民可于平台登记可捐赠的物资。连同较早时透过WhatsApp收到市民的信息，政府至今共收到超过860个登记，捐献物品种类涵盖食品及饮品、衣物、日常生活用品、寝具、电器等多个类别。政府会统一整合所有捐献资料，并在有需要时分发物资予居民。