Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火︱政府援助基金已收20亿元外界捐款 物资捐献网上平台收到逾860个登记

社会
更新时间：22:01 2025-12-02 HKT
发布时间：22:01 2025-12-02 HKT

大埔宏福苑五级火导致多人伤亡，行政长官李家超已经宣布成立独立委员会，审视火灾原因及相关问题，避免悲剧重演。政府善后正作仍在进行，截至今午（2日）12时，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到外界20亿元捐款，连同政府投入的3亿元启动基金，总数达23亿元，会用于协助居民重建家园。

至于向死难者家属发放的20万元慰问金及5万元殓葬金，截至今日，政府已处理21宗个案；向每户受影响家庭发放的5万元生活津贴，截至今日，已处理104宗个案。所有款项正陆续发放。

此外，政府与资讯科技业界构建的物资捐献网上平台（www.taipodonation.hk）已于11月30日开始运作，团体及市民可于平台登记可捐赠的物资。连同较早时透过WhatsApp收到市民的信息，政府至今共收到超过860个登记，捐献物品种类涵盖食品及饮品、衣物、日常生活用品、寝具、电器等多个类别。政府会统一整合所有捐献资料，并在有需要时分发物资予居民。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至156死 宏志阁住户周三周四获许回家取重要物件
01:12
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至156死 约30人仍失联 累计15人涉误杀被捕
突发
4小时前
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
影视圈
6小时前
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
时事热话
8小时前
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
时事热话
5小时前
缤纷冬日赏2025｜全港逾500个购物+餐饮优惠 惠康超市减$25/大家乐买一送一/自助餐8折 一方法即抢券！
缤纷冬日赏2025｜全港逾500个购物餐饮优惠 惠康减$25/大家乐买1送1 一方法即抢券！
时尚购物
9小时前
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
影视圈
6小时前
嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！｜Juicy叮
嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！｜Juicy叮
时事热话
11小时前
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
饮食
2025-12-01 12:40 HKT
尖沙咀点心店开张 $68套餐即食蒸饭+炖汤+2款点心 1蒸饭引网民好奇：奇怪又新奇
尖沙咀点心店开张 $68套餐即食蒸饭+炖汤+2款点心 1蒸饭引网民好奇：奇怪又新奇
饮食
9小时前
宏福苑五级火丨大火前最后公告曝光？ViuTV疑借单位拍反围标剧 《小业主战线》未播先惹热议
宏福苑五级火丨大火前最后公告曝光？ViuTV疑借单位拍反围标剧 《小业主战线》未播先惹热议
影视圈
3小时前