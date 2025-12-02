大埔宏福苑五级火︱有棚网样本烧分半钟才熄灭 安基苑今拆棚网 居民忧增维修费

大埔宏福苑夺命火，同为采用「鸿毅建筑师有限公司」作大维修顾问工程公司的安基苑，工程承建商伟利建筑工程周一（1日）在安基苑示范烧棚网，惟有棚网起火后维持约1分30秒才熄灭。《星岛》记者到现场了解，承建商今早(2日)开始拆除D座棚网，更有棚工透露将拆除屋苑所有棚网。

居民直指承建商偷工减料

居民谢小姐称昨日测试棚网时，「只有A座合格，其余B、C及D座均不合格」，所以拆网是必须的。她认为现时的承建商，「偷工减料」、「贪污」，不值得被信任。住在C座的郭小姐对「一啲烧唔著、一啲烧得著」的棚网很不满意，认为与先前承建商说明该棚网符合英国BS476标准不符，认为有鱼目混珠之嫌。不过她表示目前维修费已经十分高昂，「大单位要畀13万，细单位要10万」，直言如果拆网的钱都由业主承担，将百上加斤。她最后希望法团和管理公司能够多加监督，避免任何「枱底交易」。

邻近居民提高警觉 加强防火意识

住在牛头角上邨的赖女士表示，自火灾发生后，会特别留意自己屋邨有没有搭棚，或工人吸烟情况，深怕重演宏福苑悲剧。她又称屋邨已加强火灾时应变措施，例如透过宣传、教育和进行火警演习等，加强居民对火警的认知及逃生的意识。

住在丽晶花园的杨小姐表示「没想到一个棚网竟然酿成大祸」，更指安基苑的棚网质素参差，形容是「腐败」表现，临时拆棚网亦是一种「逃避」。她又称今后若有屋主因冷气机滴水等原因搭棚维修，会仔细留意其建筑物料是否合乎标准，避免酿成大祸。

记者：曾智华

摄影：何健勇

