4岁长期病患男童留院不治 儿童医院ICU医生指气喉需经过声带才属入侵性治疗

患新陈代谢疾病的4岁男童前年于香港儿童医院离世，生前因感染肺炎而入住医院深切治疗部。男童父母怀疑医院进行入侵性治疗，导致爱儿承受不必要痛苦，死因研讯今续。儿童医院深切治疗部副顾问医生表示，一般而言气喉需经过声带才属入侵性，死者的气喉未有经过声带，故不属进行入侵性治疗，而装上时因情况危急，未能与死者父母商量。

男死者丘力㐼2023年4月25日在香港儿童医院离世，终年4岁，他生前因长期病患一直在医院留医。案件由死因裁判官林希维主理，未有设陪审团，医管局列为利害关系方，死者父母列席研讯。

为清积痰装鼻喉与口喉辅助呼吸

儿童医院深切治疗部副顾问医生吴瑞麟表示，死者在2023年4月18日至4月25日于深切治疗部接受治疗，由于父母有意愿不进行插喉，故死者接受口和鼻的氧气面罩，即非入侵性呼吸支援。另外因担心有痰阻塞气道，会为死者进行呼吸物理治疗，促进去痰。

死者于4月19日血含氧量下降，亦无法清理积痰，故医院为死者装上鼻喉和口喉辅助呼吸。吴确认其后抽走口喉时发现有2只牙齿脱落不见，牙科人员检查后，发现有2个牙洞以及有4只牙齿松动，牙科建议剥牙以免脱落后掉入气道，惟父母拒绝。

离世后口鼻有血或因拆除鼻喉磨损导致

直至4月24日晚上11时死者情况转差，医护人员进行急救时见到有一只牙齿脱落遂将之保留，死者情况持续恶化，最终于4月25日凌晨离世。吴指，当时父母见到死者口鼻有血，担心是由于医护人员急救时过份粗暴，为释除父母的疑惑，医院检验流出的液体，显示不含葡萄糖，因此排除头骨碎裂导致脑髓液流出。吴续指，拆除鼻喉可能会导致磨损，而即将离世时身体的凝血功能会逐渐下降，未能止血，血液会从伤口慢慢渗出。

死者母亲曾表示，25日晚上到达时，死者的呼吸机内没有水，质疑呼吸机未有有效运作。吴瑞麟解释，死者母亲指的应是加湿器，无水只会使提供的氧气较干，并不影响供氧。他另提及，急救时没留意加湿器有否因为没水而发出声响。

案件编号：CCDI-447/2023(SH)

法庭记者：雷璟怡