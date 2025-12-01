宏福苑五级火︱政府公布医疗支援 8座所有居民享全额医疗费用减免

大埔宏福苑五级大火导致多人死伤，政府今日（12月1日）公布，为火灾受影响居民提供医疗费用减免及多项支援措施。所有在是次火灾中因受伤而送往医管局辖下公立医院的伤者，其整个治疗和复康过程所需的医疗服务（包括药物及医疗器械）均会获全额费用豁免。

是次火灾中因受伤而送往医管局辖下公立医院的伤者，治疗费用全免。

8座居民均获全额医疗费用减免

此外，宏福苑共8座楼宇（包括未受大火波及的宏志阁）的所有居民（包括外籍家庭佣工），均可享有全额医疗费用减免安排至2026年12月31日，涵盖医管局辖下的住院、家庭医学及专科门诊（包括精神科专科门诊）、急症室、日间医院、日间程序、社区服务及中医诊所暨教研中心。相关人士可在求诊期间向医管局表明身份，并提供基本个人资料（包括姓名、身份证号码及住址），以便办理有关安排。

衞生署亦会提供相若的费用减免安排，以更全面地支援宏福苑火灾中受影响居民的医疗需要。