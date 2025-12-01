4岁长期病患男童离世 家属疑医院进行入侵性治疗致不必要痛苦 今召开死因研讯

患新陈代谢疾病的4岁男童前年于香港儿童医院离世，生前因感染肺炎而入住医院深切治疗部。男童父母怀疑医院进行入侵性治疗，为男童插喉导致牙齿剥落等不必要痛苦，今（12月1日）召开死因研讯。死者母亲供称，曾签署「未成年人预设照顾计划」，以避免死者承受不必要痛苦。儿童医院副顾问医生则指，没有为死者进行入侵性治疗，以及没有插喉。

男死者丘力㐼终年4岁，2023年4月25日在香港儿童医院离世，他生前因长期病患一直在医院留医。案件由死因裁判官林希维主理，未有设陪审团，医管局列有利害关系方，死者父母列席研讯。

死者母亲王亮心供称，死者于2018年12月4日在威尔斯亲王医院出生，翌年5月确诊患有「能量代谢病」，并由该年11月起入住香港儿童医院。王表示，「能量代谢病」会导致发育迟缓、脑部萎缩等，死者睡觉时须以呼吸机协助。王续指，于2021年签署一份「未成年人预设照顾计划」，因为当时觉得儿子的病情无法逆转，不希望进行无意义的抢救，导致儿子承受不必要痛苦。

王忆述，2023年4月18日因死者感染肺炎而获通知到医院商讨对策，当时医生建议死者入住深切治疗部，王起初不同意，因不想儿子接受插喉。她声称当日有医生承诺不会插喉，只会转用另一种呼吸机，最终同意转入深切治疗部。

案件编号：CCDI-447/2023(SH)

法庭记者：雷璟怡

