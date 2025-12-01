前工程顾问涉收名表给予承办商夫妇优待 3男女否认行贿受贿开审

工程承办商夫妇涉于前年送赠逾8万元名表予时任连锁快餐店工程顾问，以在项目投标中获得优待。45岁工程顾问今于西九龙裁判法院否认一项代理人接受利益罪；而承办商夫妇否认一项向代理人提供利益罪，案件今开审。承认事实指，承办商在前年5月至12月获判6个快餐店装修工程项目，承办商夫妇于被捕当日购买涉案劳力士名表。

被告依次为45岁凌满棠，时任MHK Restaurants Limited (MHK)工程顾问；48岁周志权，宏信装修工程有限公司(宏信)工程经理；以及其妻子30岁陈芊儒，宏信董事及股东。

工程顾问涉收逾8万名表助承办商夫妇获6工程

承认事实指，MHK在所有涉案时间中，以麦当劳之名称在香港营运逾200间快餐店。被告与另外两名人士为MHK工程顾问，隶属MHK的业务发展部下的工程部，负责新旧店的装修、翻新及拆卸工作。在2023年5月至12月期间，宏信获判6个麦当劳工程项目，分别为沙角邨店、香港科技大学店、天耀邨店、葵昌店、蓝湾半岛店，以及The Southside店。3名被告在2023年12月2日被拘捕。

被告之一陈芊儒。资料图片

控罪指，凌满棠作为代理人，即MHK的雇员，于或约于2023年12月2日在香港，无合法权限或合理辩解而从周志权及陈芊儒接受利益，即一只价值港币83,800元的劳力士探险家型II名贵手表；而周志权及陈芊儒，则被控于同日同地，无合法权限或合理辩解而向作为代理人的凌满棠提供利益，即上述名贵手表，作为该凌满棠在与其主事人的事务或业务有关的事上，对宏信装修工程有限公司予以或曾经予以优待的诱因或报酬，或由于该凌满棠作出或曾经作出上述行为而接受该利益。

案件编号：WKCC790/2025

法庭记者：雷璟怡