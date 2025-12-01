林夏薇丈夫莫赞生欠债逾1.35亿元破产 再遭高院发出不开始令 无限期延长破产期

女艺人林夏薇丈夫莫赞生今年4月因未向两间贷款公司偿款约1.35亿港元而遭高等法院颁令破产。破产受托人以书面形式申请破产不开始令，破产管理署表示不反对，莫赞生亦无律师代表到庭应讯。暂委法官林展程遂向莫赞生发出破产不开始令，将4年破产期的倒数计时器停在起点，意味著莫赞生将会无限期地处于破产状态，直至他遵守条款提交财产资料及法庭另作命令。

莫赞生早前为Double Winner Asia Limited及Forever Concord Limited担保1亿元贷款以购入山顶中峡道28号物业，但他未依期向两间借贷公司Athora Lux Invest S.C. SP及Apollo Credit Funds ICAV连本带利偿还共1.35亿港元的债务，高等法院原讼庭法官余启肇今年4月裁定莫赞生未能提供实质抗辩理由，正式下令莫赞生破产。

根据破产管理署官方资料显示，当一名债务人无能力偿还债务时，法庭会颁布破产令，以确保其资产公平有序地由破产案受托人摊分给债权人，一般而言4年后破产令将自动获解除。惟若破产人没有亲身出席初次会面，或在出席初次会面时未能提供其事务、交易及财产的资料，破产破产受托人可向法院申请不开始令，把破产令延迟至债务人遵守条款后才开始计算，自动解除破产的日期会因而延后。

案件编号：HCB5428/2024

法庭记者：刘晓曦