星岛「香港高等教育及升学博览会2025」 15位高校校长/副校长 分享最新升学资讯

政府近年致力打造「留学香港」品牌，展现香港的专上教育优势。星岛新闻集团于11月23日假深圳举办「香港高等教育及升学博览会2025」，博览会以「留学香港梦想启航」为主题，共有16间香港高等院校参与，并由15间院校的校长、副校长及管理层主持专题讲座，分享在港升学的最新资讯，让身处内地的学生规划来港升学之路。博览会今年踏入第二届，除了首度于深圳会展中心（福田）5号馆举行，更首次有本港及内地的中小学参与，为学生及家长提供更全面多元的升学资讯。博覧会共录得8000人次入场。

15高校校长/副校长 推广留学香港品牌

15场高等院校专题讲座，每场皆由各院校管理层以不同主题主讲，亦会即场播放院校教学特色短片，并由香港深受家长信任的升学专家总结院校的入学资讯。本报采访了15位讲者，分享来港升学资讯，读者亦可扫描QR Code 足本重温每场完整讲座。

岭大：文理融合优质教育

岭南大学是一间文理融合研究型博雅大学。陈志民称，岭南大学去年非本地生招生学额供不应求，反映需求甚殷。

该校招收非本地生之准则为综合评核，学业成绩、个人成就与课外活动皆为考虑因素；而针对内地高考生，基本条件为

所属省份的「一本线」或特控线以上，且英文科成绩须达110分以上。「岭南大学实行自主收生，递交入学申请并不会占用全国普通高校统一招生计划志愿。」

陈志民提醒，内地生应做好生涯规划，深入了解所报院校及课程特色，分析就业市场趋势作出适合选择。同时需预备适应跨文化生活，积极装备语文能力，把握香港良好英语学习环境，与世界各地同学交流，体现高等教育国际化目标。

按此观看岭南大学专题演讲

教大：双学位具备优势

响应政府打造香港留学品牌的政策，香港教育大学积极加强内地及国际招生。盖会霞认为，香港汇集中西文化，来港留学能拓展国际视野。

作为本港最大师资培训机构，教育相关课程固然是「皇牌」，其采取双学位模式，五年制课程中设两年实习，学生毕业时可同时取得教育及相关专业领域共两个学位，这项优势亦会吸引更多非本地生报读。

今年教育大学非本地生申请人数较去年大幅增加，生源分布广泛，除内地大湾区及山东等地，亦有来自中亚国家的学生报读。该校录取非本地生会实行「按序审核」机制，先申请先考核。收生会综合考虑学业成绩、非学术成就及面试表现。所有教育相关学科均设有面试，以英语及小组形式进行。

按此观看香港教育大学专题演讲

城大：以创新迈向未来

重视科研的香港城市大学，向来受非本地生欢迎。今年收到来自国际生与内地生的申请数量极为庞大，竞争非常激烈。城大共提供近136个学科和硕士课程，其中不乏特色学科，例如兽医学学士课程，该课程录取分数和要求较高，却无损其受欢迎程度。李娟提醒有意入读动物医学及生命科学院的学生，除成绩达标，还须具备爱心、并拥有相关实习经验，即真心喜爱动物。

在审核非本地生方面，李娟认为学术表现当然重要，个人素质也不容忽视，包括表达能力、英语水平与就读动机等。对于有意来港升学的学生，建议应认真学习、积极准备，更要磨练自己的毅力，培养「resilience」（弹性），以适应从中学到大学的转变，勇敢面对未来挑战，以创新迈向未来。

按此观看香港城市大学专题演讲

港大：配合科创金融发展

林晨指出，去年非本地生申请人数增长最显著的有两类：第一种是国际学生，申请量约增加了48%；第二是内地就读国际学校、持中国护照的学生，增长超过40%。

在学科而言，商科一直是热门，不过近年理工科课程的申请增长非常快，尤其受海外同学欢迎。林晨分析，一方面是全球环境强调科技发展与创新，另一方面是港大引进不少优秀学者，如诺贝尔物理学奖得主Ferenc Krausz，出任理学院物理学系讲座教授。

以金融相关面试为例，如同学对金融市场有认识，对当前重大事件有所掌握，并了解科技如何影响金融业，都会留下良好印象。林晨说，该校重视同学对学科的热情，以及中学打下的基础，希望录取综合能力强、具发展潜力的学生。

按此观看香港大学专题演讲

珠海：建筑课程成热门

陈汉宣指出：「本港不多院校开设建筑课程，本校即为其中之一，内地生最热衷报读的，除商科课程外，便是建筑课程。」

他坦言，该校在取录非本地生时，主要依据学业成绩作为收生准则，其中内地生以其高考成绩为评核标准。「接到学生的申请后，若对其资料有任何不确定之处，有可能会个别邀请面试。」

内地生来港求学可能面临的挑战，主要在于英语应用能力。陈汉宣建议学生透过日常生活提升英语听力，「内地生普遍较擅长英文读写，听力与口语则相对困难。」

该校在语言学习提供支援，在适应校园生活方面，每位非本地生均会获分配一名导师，学生可随时咨询，以顺利融入在港学习生活。

按此观看香港珠海学院专题演讲

高科院：企业需求为导向

刘建德称，该校课程设计以企业需求为导向，涵盖运动、厨艺、酒店管理等多个领域，非本地生对商科科目尤其感兴趣。「部分课程由企业资助开办，校方亦会分析该科是否具长远人力需求。」

「学生选科选校时，不应只追求院校排名，而应关注未来社会发展方向与个人兴趣。」刘建德强调「行行出状元」，学生宜沿着兴趣持续探索职业发展。

他补充，该校本科一及三年级均设收生计划。非本地生申请入读该校本科一年级，将据高考成绩录取，不设面试；而本科三年级则会招收专科学生，除要求成绩达标外，还需通过面试，评估学生所修专科与申请课程之相关性。「面试以英语进行，学生需自我介绍，并阐述在所申请学科领域的未来发展计划。」

按此观看香港高等教育科技学院专题演讲

东华：为非本地生提供支援

今年东华学院收到逾1500份非本地生之入学申请，其中逾半为内地高考学生，其余则修读国际课程。申请学生来自内地各省，该校同时积极招收来自一带一路国家的学生。

为协助非本地生适应在港学习生活，东华学院会提供全面支援，包括住宿安排及免费广东话课程，并于两年前成立内地生会。「所有学生可享同等机会参与校内活动，如领袖训练、国际大使计划及生涯规划项目。」

非本地生申请入读，需参与线上面试，过程中要展现对所报读之课程的理解。「申请者应厘清个人兴趣与职涯方向。」陈慧慈补充，该校最受非本地生欢迎的课程是社商企业持续发展、医疗资讯及服务管理、幼儿教育、应用心理学及应用老年学等课程。

按此观看东华学院专题演讲

浸大：栽培创意艺术人才

周伟立说，曾获《金融时报》评选为全球最佳管理硕士课程之一的商科，是浸会大学最受非本地生欢迎的课程之一，学生申请最为踊跃。

近年创意艺术学院同样吸引非本地生，学院由电影学院、音乐学院及视觉艺术学院组成，周伟立指出，这些学科更着重面试，除了涉及读书能力，还需要展示才华，像音乐学院面试必须现场演奏音乐及考核乐理。「必须把自己真实的能力展现出来，亦会要求学生带齐作品集，让面试老师看见创作历程与创意。」

该校设有「自订主修」计划，学生申请入学时，要求他们针对某个议题做一些计划，又或考虑同学过往所做的社会服务，如在学校有否担当领导角色、启动新项目等，展现学术以外的多元能力。

按此观看香港浸会大学专题演讲

耀中：幼教专业受内地生青睐

李岩表示，该校作为以幼儿教育为轴心的院校，近年受到内地学生高度关注。她透露，该校今年的申请人数已达五百人，较去年增长约300%。

该校为非本地生提供幼儿教育高级文凭及儿童研究与心理学副学士课程。李岩介绍，该校主要考核高考分数、英语成绩及面试表现，「无论申请哪个专业，面试环节都是必不可少的。」若英语成绩未达标，学生可透过参加强化课程来弥补。

对于有意来港升学的学生，李岩提醒，在面试中应充分展现对教育行业的兴趣与热爱。其次，须做好适应新环境的心理准备。在职业规划上，她鼓励学生关注那些难以被人工智能取代的行业，并以麦肯锡报告为例，指出教育等行业属于持续有价值、难以替代的专业方向。

按此观看耀中幼教学院专题演讲

恒大：毕业生受雇主赞赏

随着教育局逐步放宽六所自资院校的内地招生限额增至40%，香港恒生大学2025学年共吸引一万份内地本科生申请，最终录取600多名学生。在招收非本地生方面，恒生大学以「一本线」水平为目标，投考该校的每个学生都需要参加全英语面试。

莫家豪建议学生面试时要准备好自我介绍，具体说明喜欢该学科的原因及个人特长，「我们不仅看面试学生的成绩，更希望录取的学生与学校的办学目标一致。」莫家豪强调，该校会给予学生很多关爱和支持，也是该校办学的初心。根据该校最新的雇主调查，恒大毕业生最受赞赏的是工作态度。「反映时下雇主更关心员工的工作态度、适应能力和认真程度，而不仅是学科的专业知识。」

按此观看香港恒生大学专题演讲

理大：放眼世界面向全球

已开始接受非本地生申请的理工大学，目前约有一万人申请，曹建农相信，明年6月截止申请，数字能超越以往。

曹建农透露，理大对于非本地生的收生准则，首要看成绩，如高考成绩要求高于「一本线」，然后从中选出最好的学生面试。大部分课程都需要英语面试，要求学生介绍对申请科目的认识，例如电脑科学会询问关于逻辑思维的问题，其他科目则会侧重他们申请的专业领域。「我们也会看学生对所选科目有否特殊技能，因为理大有一个非学术的『3D计划』，主要考虑学生在体育、社区服务、领导能力等方面的表现。」理大亦要求学生在四年大学期间拥有海外学习经验，例如参与交流计划，提升自己的宝贵经历。

按此观看香港理工大学专题演讲

科大：新医学院刺激收生

郭毅可指出，近两年入学申请数量的增长幅度显著，去年已收到接近两万三千份申请，随着香港特区政府批准香港科技大学设立本港第三所医学院，预计将进一步刺激非本地学生的入学申请。

郭毅可认为，香港是极佳的留学地方，教学水平卓越，老师们皆来自世界一流大学，香港作为国家的一部分，政治环境稳定、文化上一致、生活水平合理，一切易于适应。高等教育重视国际交流，经常安排学生往海外学习，从多方面来看，香港会逐渐成为中国内地学生留学的首选。

「本地大学全面采用英语教学，国际化程度非常高，有意来港升学的同学，需认真准备英语，同时也要学好广东话。」郭毅可强调入乡随俗，学好广东话有助融入香港社会。「不要常常想着广东话很困难，一定可以学好。」

按此观看香港科技大学专题演讲

中大：培养未来领导者

香港中文大学提供多元化的本科课程，非本地生选科倾向也十分广泛。金国庆说：「文科、理科、工科都有﹗」

提到招收非本地生的情况，金国庆指，数字一直呈增加趋势，该校在提升相关学额比例的同时，亦会严谨考虑教学配套，以确保学生能享有最佳学习环境。

至于招收非本地生的准则，内地生主要考虑高考成绩。「部分申请入读的学生来自国际学校，大学亦会按各学制设下不同要求。」

金国庆寄语有意来港升学的非本地生：「香港有很多优秀的大学，其入学门槛亦相当高，要突围而出获取录，除了学术上的装备，亦要丰富个人经历，在课外展现出领导力。」

按此观看香港中文大学专题演讲

仁大：重视知识素养兼具

香港树仁大学今年非本地生报名反应踊跃，由于申请人数众多，孙天伦指该校现阶段不设面试，主要透过线上报名并以学业成绩作为录取依据。选科方面，学生可填报多于一个志愿，她观察到本地生与内地生的选科倾向迥异。「香港本地学生对会计科兴趣较低，内地学生则较为喜爱，或与两地行业发展差异有关。」

孙天伦建议来港升学的非本地生事前应深思个人事业规划，并通过游览及到校参观了解香港社会。

孙天伦表示树仁大学学生普遍具备良好个人素养。该校以儒家思想为根基，校训「敦仁博物」体现其教育理念，所有一年级学生都要修读儒家《四书》，将经典思想融入日常生活。

按此观看香港树仁大学专题演讲

都大：应用型学科紧贴发展

香港都会大学本学年非本地生申请数量与质素均稳步上升，郭予光指，这反映大学在教育品质和国际化发展方面的努力，获得越来越多学生的认可。

他表示，非本地生普遍倾向选择与香港及大湾区发展紧密相关的应用型学科。目前最受欢迎的五个本科课程包括：数据科学与人工智慧、金融与金融科技、专业会计、商业管理，以及应用心理学与商业管理双学位。

该校招收非本地生时秉持「择优而录」原则。参加2026年全国高考的考生须达到所属省市「一本线」以上，且英语成绩须达100分或以上。部分课程须通过入学面试及英文笔试。他建议有意来港升学者强化英语学术写作与口语能力，并学习基础粤语。

按此观看香港都会大学专题演讲

陈淑安 刘佩桦 深圳报道 摄影 刘骏轩

延伸阅读

香港高等教育及升学博览会2025｜博览会盛大开幕 星岛新闻集团主席郭英成：在港升学具多重优势 对院校水平深感敬佩

16港高校深圳升级联推「留学香港」