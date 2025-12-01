大埔宏福苑五级火丨灾民丧亲经历哀伤朋友点帮忙？做开心事都自责？心理学家教四阶段梳理情绪

大埔宏福苑世纪五级火劫焚烧逾43小时，酿成至少146人死、79人伤，包括一名37岁消防员殉职，至今仍有多人下落不明。事发第六天，社会仍笼罩在哀伤气氛之中。香港心理学会辅导心理学部主席、临床心理学家谭嘉宜今早（12月1日）在电台节目表示，面对突如其来的灾难，市民及受影响人士往往会经历不同心理阶段，由最初的震惊，到其后的自责、反复情绪，以至中长期的复原，过程各有不同，属正常现象。她呼吁，现阶段毋须急于深入剖析情绪，最重要是先让自己「稳定下来」。

第一阶段：心理急救初期（事发后数天）

谭嘉宜表示，事发情绪支援后热线接获大量来电，多数来自受灾居民及失去亲人的人士，部分人情绪极其混乱、崩溃、不知所措。前线同事在这个阶段的重点并非进行深入辅导，而是提供「心理急救」，包括让来电者有安全的倾诉空间、耐心聆听，并带领简单的深呼吸及情绪稳定练习。

不宜「撬开」不愿谈及感受人士的情绪

同时，亦会按需要转介他们到相关部门，协助处理实际困难，例如临时住屋、经济援助，以至日常生活所需的支援。她强调，每个人的急性压力反应不同，有人情绪激动，有人则显得麻木、沉默，全部都是正常反应，这个阶段不宜「撬开」他们的情绪、强逼当事人回忆或讲述创伤经历，以免造成二次伤害。

第二阶段：短期心理反应期（接触大量资讯影响）

谭嘉宜指出，创伤并非只影响亲身经历事件的人，一些不断透过新闻或社交媒体接触相关画面的市民，同样可能出现强烈的不安、恐惧、失眠或难以集中精神等情况，这属于「次级创伤」反应。

限制接收新闻时间在早晚十分钟 文字或电台较佳

她建议，若感到难以承受，应主动减少接触资讯，可将接收新闻的时间限制在每天早晚各约十分钟，并尽量选择文字、电台或经过筛选的资讯形式，避免重复观看震撼画面。

避免重复观看震撼画面 必要时停用社交媒体

她亦提醒，社交媒体的演算法会不断推送相关内容，令用户陷入恶性循环，市民应主动筛选，必要时可暂停使用。

第三阶段：情绪反复及自责期（旁观者内疚自责）

在这个阶段，部分市民即使并非直接受害者，也会出现内疚、自责的情绪，例如觉得自己当时不在现场帮忙，或认为在这段时间外出娱乐、放松「好像不应该」。

毋须因社会悲痛强迫停止生活或娱乐

谭嘉宜解释，这些想法属于悲伤与创伤历程的一部分，常见阶段包括震惊、否认、「如果当时……」的假设、愤怒与哀伤，最终才慢慢走向接受。她强调，人不需要因为片刻的快乐而责怪自己，尝试维持正常作息、在适当时候放松，反而有助身心复原。

她指，人在不同场景有不同情绪表现很正常，若长时间「开心不起来」才是不寻常，维持日常生活，「玩嘅时候就玩」。

第四阶段：中长期复原期（需留意有否影响生活）

谭嘉宜指出，若情绪起伏持续数天至数星期仍未改善，并明显影响到专注力、工作或人际关系，则应考虑主动寻求专业协助，例如向辅导员或心理学家求助，同时也可与信任的家人或朋友倾诉，不要独自承受压力。

吁大众多留意自己及身边人心理状况

她呼吁社会大众，在关心事件和受害者的同时，亦要多留意自己及身边人的心理状况，给予彼此多一些体谅和空间，让城市慢慢走出阴霾。