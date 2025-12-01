每日杂志‧人物志｜三闯鬼门关获心重生 陈淑贤盼人们逆境不放弃

早前中学男教师求心事件，唤起公众关注本港器官捐赠情况。患先天性心脏病的陈淑贤，心脏功能不及常人，三度险进鬼门关。8年前她因心脏衰竭须进行心脏移植手术，但其心脏肥大压着肺部致心肺稠黏连，增加手术难度。她感激市民无私捐出家属器官让她重生，现时每天跟新的心脏同行生活。多次经历死亡考验，她感悟在病患灾祸面前，人类何其渺小，但懂得珍惜拥有的，才是真正的幸福。她寄语，仍在等候器官移植的市民、危难中的人们，以及大埔火灾中的灾民，不要放弃。

陈淑贤个子不高，但气场强大，乐天性格让她应对着生命中的种种厄困。她轻按胸口，诉说已为胸腔内的新心脏起名「娜娜」，「我跟『娜娜』共生，一起迎接每一天。」她亦视移植手术当天，为人生的第二个生辰。

先天性心脏病 与病同行64年

淑贤的一生，是一个抗病故事，64年来经历3次死亡威胁。自出娘胎，她便确诊先天性心脏病「法洛氏四联症」。「法洛氏四联症」患者同时出现心肺功能缺憾及心脏肥大的4种疾病，严重影响心脏功能。在她出生的年代，该症幼婴的夭折率极高。她侥幸活下来，但因血液含氧量低，身体常出现发蓝发紫的「紫绀」现象。

心肺弱，令她走路易喘气，亦影响进食，人瘦得可怜。她说，母亲曾指她每小时只喝到1至2安士的奶量，「能够活下来已是奇迹。」危难过后，生机出现，8岁时她在葛量洪医院接受大型心脏矫型手术，其后病情改善，可以重回校园。好动的她如愿参加学校旅行活动，但行斜路还是力不从心，幸好母亲总会在旁鼓励，成了她抗病路上的最大动力。

陈淑贤童年时十分瘦弱，她感激妈妈一直鼓励支持。 受访者提供

成年后她的病情未见恶化，亦无好转，她便尝试追寻当护士的梦。不过，她指护士工作不容怠慢，但自己急步行亦气喘，更无力气推病床，只好改为追逐当幼稚园教师的梦想。受聘到任后，她才发现教导小孩子亦劳心劳力，「梦想与现实总有落差，2年后无奈转行。」她报读美术设计课程，最终当上美术教师。

这颗残缺不全的心脏，带给她不一样的人生，她自言思想较同龄人早熟，行事谨慎，努力筹谋。她记得，小学4年级中文科老师设作文自由题，当时11岁的她选了《死亡是甚么》，小小年纪便说生道死。童年的她爱看书，她说很喜欢一篇叫《显微镜》的散文，作者提到显微镜下每颗雪花都漂亮和独一无异，就如人一样，各自精彩。

过去几年陈淑贤与「娜娜」，积极参与推广器官捐赠活动。 受访者提供

心脏肥大导致心肺稠黏连

不过，影响她最深的是电台节目《幸福玻璃球》。她忆述，播音员以幸福玻璃球堕地粉碎，人们争相捡拾碎片以获取幸福作比喻，「有人捡得多，有人捡得少，亦有人放下手中既有的再去捡取，希望捡更多，结果终无所获。」她称，时刻担心顽疾带走她的生命，深知活下来已是得着。幸福玻璃球的故事成了她的人生故事，「世事无常，懂得珍惜现在拥有的，才是真正的幸福。 」

25岁那年进行检查，医生指其心脏较常人大10%，X光片中的心脏，大如胃部。往后的日子，她结婚产子，当上家庭主妇，操持家务。她称，那时候很多法洛氏四联症的患者都活不过30岁，面对不知何时到来的大限，她最牵挂的是老父，为怕老父白发人送黑发人，她小心饮食，健康生活，活好每一天。

春分秋至，时光荏苒，47岁起她的病情逐渐恶化，肥大的心脏压着肺部，当时心肺功能剩下30%。56岁时，她走路渐感气喘，需以电动轮椅代步，期间她轮候心脏移植，1年后终获市民捐出亲属的心脏进行移植。

陈淑贤曾以电动轮椅代步，期间丈夫陪她到主题乐园游玩。受访者提供

陈淑贤指，丈夫是抗病路上强大后盾。 受访者提供

她指，移植手术前半年健康急速恶化，血压降至危险水平，「上压仅余60多，下压只得40几」，身体持续发肿，事事力不从心，感到油尽灯枯。某天更从睡梦惊醒，「感到有股寒流由心脏涌出，半身冰冷刺骨。」她知道死神再来叩门，大限将至。

为新心起名「娜娜」登青山

她打起精神，筹备身后事，捐出多余衣服及厨具。作为基督徒，她选好丧礼用的金句和诗歌。当时她如常上教会、约亲友见面，悄悄话别，但体力所限，每日只能做一件事。

陈淑贤是虔诚基督徒，在病情最严重时筹办自己身后事。 受访者提供

她坦言，回想接获医院通知移植一刻，「心里竟然害怕慌乱，想逃避。」她说，脑海回想起8岁时接受心脏矫型手术后的画面，立刻致电丈夫，待定神后回复医院接受手术，寻一线生机。

她忆述，「换心」手术极度凶险，是她第3次经历死亡威胁。因其心肺黏连，医生取出其肥大心脏时须倍加小心，若伤及大动脉恐流血不止致死。其次是其血管异于常人，医生须将新的心脏前后反转才能跟其血管缝合，手术时长近12小时，较一般手术长近1倍。

陈淑贤是第188名接受心脏移植的病者，她感谢捐赠者让她重生。 受访者提供

淑贤是自1992年本港进行首宗心脏移植手术以来，第188名接受心脏移植的病者。她家住屯门，一直希望登上屯门青山，直至手术后终能偿愿。当日她及亲友在青山山顶，俯瞰山下景色，至今难忘。对捐出遗属器官的市民，她感谢对方的豁达和大爱，亦向一直跟进其病情的医护人员致谢。过去几年，她跟「娜娜」参加不同的推广活动，盼感染更多人捐赠器官。

人生于世，有若寄尘，每次看到市民紧急呼吁捐赠器官续命的报道，都牵动其心灵。近日大埔的大火灾更令她难过，她寄语危难中的人们不要放弃，总有出路。

接受「换心」手术后，陈淑贤成功登上青山山顶。受访者提供

陈淑贤手术后成功登上青山，黄昏中俯视山下景色的情景，让她至今难忘。受访者提供

逾3000人仍轮候移植 退休工程师感谢捐赠者大爱

过去33年，本港约有300人进行心脏移植手术，现时仍有3000多人轮候移植人体器官及组织，当中包括76人等候「换心」续命。曾永铿是香港心脏移植协康会主席，曾经历2次心脏病发，最终于9年前移植心脏，感谢捐赠者让他的家庭不致破碎。

76人等候「换心」续命

75岁的曾永铿是退休飞机工程师，他于1998年首次心脏病发，睡梦中心脏一度停顿。数月后复发，他及时到医院求医，但病情急剧恶化。他忆述，当时曾出现如电影情节中的灵魂出窍，「感到自己飘浮空中，俯视医护人员为自己抢救。」

香港心脏移植协康会主席曾永铿身体力行，积极推动器官捐赠。受访者提供

最终他逃出鬼门关，并接纳医生建议植入体内自动去颤器调节心律。但随年岁增长，至10年前心脏严重衰竭，心肺功能仅余30%，「上楼梯及行斜路特别辛苦」，其后心肺功能跌至约10%，虚弱得不能工作，便轮候心脏移植。他庆幸轮候1年便获合适心脏，但回首等待时万分煎熬，「呼吸不畅顺，无法下床。」

手术不但救他的命，亦让他的家庭得保完整，他坦言对捐赠者的大爱无以为报，近年积极投入宣传器官捐赠活动。早前他出席以器官捐赠为主题的设计比赛，欣赏冠军作品引用港铁站站名及路线的概念，将各站名称改为7项可捐赠器官及人体组织名称，盼鼓励更多市民加入器官捐赠的行列。

记者：关英杰