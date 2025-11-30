Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火︱深水埗怡阁苑塑胶板封窗 房屋局审查组令停工 促承建商移除并考虑检控

社会
更新时间：23:32 2025-11-30 HKT
发布时间：23:32 2025-11-30 HKT

大埔宏福苑五级火，导致至少146人死亡，负责大维修工程的承建商「宏业建筑工程有限公司」使用大量发泡胶板遮封维修楼宇的窗户，被指在地盘安全管理有严重缺失。房屋局已根据《建筑物条例》向「宏业建筑」发出命令，勒令相关外墙维修工程立即暂时停工。局方辖下的独立审查组在特别巡查行动中发现，深水埗怡阁苑维修工程以塑料胶板遮封窗户，已即时要求项目注册承建商移除塑料胶板，并会咨询法律意见考虑检控。

须进行安全审核 完成改善才允复工

为审慎起见，审查组亦命令该项目暂时停止工程，并已要求该承建商进行独立安全审核，检视其安全管理系统，并按安全审核结果提交改善方案及完成落实改善措施，待审视及确信其具备有效的安全管理系统，才会考虑让承建商恢复工程。

深水埗怡阁苑维修工程以塑料胶板遮封窗户，房屋局审查组已要求停工。
深水埗怡阁苑维修工程以塑料胶板遮封窗户，房屋局审查组已要求停工。

劳工处查51地盘 提两宗检控

屋宇署继续进行特别巡查行动，截至今日已巡查319幢进行外墙维修的楼宇，并向有棚网的楼宇取样检验。除昨日已公布发现的两幢有塑胶板遮封窗户的楼宇（已按政府指示陆续移除），屋宇署暂未有再发现有发泡胶或塑胶板遮封窗户的楼宇。

劳工处于11月28日起展开全港性特别执法行动，巡查设有大型棚架的楼宇维修工程工地的防火设施及火灾应变安排，检查棚架上的保护幕（俗称「棚网」）的阻燃性认可标准，以提高对工人的职业安全保障。截至今日，劳工处已巡查51个建筑地盘，共发出45份书面警告及12张敦促改善通知书，并提出两宗检控。

