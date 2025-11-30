宏福苑五级火︱政府援助基金收逾9亿外界捐款 政府物资捐献网上平台开始运作（附网址）

大埔宏福苑火灾善后工作仍在进行，政府发言人今日（30日）表示，截至今午，政府已为超过1,900户受影响居民登记，并向其中1,420户发放1万元应急补助金。此外，政府将向每位死难者家属发放20万元慰问金，并由本星期起向每户受影响家庭发放5万元生活津贴。

截至今午12时，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到9亿元外界捐款，连同政府投入的3亿元启动资金，基金总额达12亿元，将用于协助居民重建家园，提供长期持续支援。

政府与资讯科技业界构建的物资捐献网上平台（www.taipodonation.hk）已于11月30日开始运作，团体及市民可于平台登记可捐赠的物资，以便政府统一整合资料，并在有需要时分发物资予居民。政府亦已于大埔社区中心设立中央物资站，以统筹及妥善管理收到的捐赠物资。

过渡性房屋可携宠物入住

应急住宿方面，截至今日上午，约683名居民已入住由民政及青年事务局协调的青年宿舍／营舍或酒店房间；另有1,144名居民入住房屋局的过渡性房屋或房协单位。政府亦继续开放两个庇护中心供有需要居民使用。过渡性房屋项目均设有独立洗手间连浴室、煮食空间等基本设施，并配备洗衣房、便利店等生活设施。有需要市民可致电3611 8482向房屋局过渡性房屋专责小组查询，所有住宿费用全免，并可携带宠物入住。为便利灾民，接驳大埔「善楼」与港铁大埔墟站的居民巴士服务将由12月1日起，逢星期一至五提早至上午7时30分由「善楼」开出首班车。

社署社工已接触约1,300个受影响住户，为3,200名居民登记，提供「一户一社工」跟进支援服务。基层医疗署将以18区地区康健中心／站为枢纽，为受影响居民提供个人化个案管理服务，统筹医护专业人员提供医疗、护理、药物服务及心理支援。受影响居民亦可前往医院管理局辖下家庭医学诊所接受服务，稍后可透过系统优先预约。临时庇护中心的医疗站将继续运作。

食环署将安排专人协助死难者家庭处理殓葬事宜，并免费提供骨灰安置及相关服务。社署将透过「一户一社工」向每位死难者家属提供5万元以支付殓葬及相关开支。食环署已在富山公众殓房设立服务柜位，并会主动联络家属提供协助。