大埔宏福苑五级火︱基层医疗署于18区康健中心 免费为灾民提供个人化个案管理服务

社会
更新时间：20:35 2025-11-30 HKT
发布时间：20:35 2025-11-30 HKT

因应大埔宏福苑受火灾影响的居民陆续迁出庇护中心到不同社区，基层医疗署今日（30日）宣布，将以十八区地区康健中心／站为枢纽，为受影响的居民提供个人化个案管理服务，全面支援他们的基层医疗需要，费用全免。基层医疗署亦会统筹不同医护专业人员，为经地区康健中心／站转介的受影响居民提供特殊医疗、护理和药物服务，以及心理支援。

灾民无需亲自前往中心登记

受影响居民可通过热线电话或电子服务而无需亲自前往中心登记。应急过渡性房屋营运商和社会福利署社工亦可协助转介有需要的居民至地区康健中心／站接受服务。十八区地区康健中心／站亦将会设立热线服务，详情将于基层医疗署地区康健中心／站网页公布。

此外，受影响居民可前往任何一间医院管理局辖下的家庭医学诊所，门诊会提供医生诊症、治疗及配药等所需服务。基层医疗署正与医院管理局更新相关系统，受影响的居民稍后可透过系统优先预约家庭医学门诊服务。现时于临时庇护中心设立的医疗站亦会继续维持运作，直至中心关闭。

基层医疗署感谢私营医疗界积极响应，提出为受影响居民提供义诊服务，并将透过康健中心／站作出统筹及安排。相关细节将于日内公布。

