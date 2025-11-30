大埔宏福苑五级火丨建造业议会：消防安全有守则指引 须克尽职守 卢伟国斥发泡胶封窗匪夷所思

大埔宏福苑五级火酿成至少128人死亡，83人受伤，棚架棚网、外墙及窗外附有发泡胶板被指是助燃元凶。建造业议会执行总监郑定寕今早（30日）在电台节目表示，政府在2011年针对建筑工程推出建筑物消防安全守则，并于2023年再作更新，包括防护网、油布及幕墙的阻燃性等有明确规范。他强调，所有持份者，包括业主立案法团、专业人士及承建商，都应严格遵守指引，克尽职守。他坦言，根据常识，承建商应意识到发泡胶具火灾风险及产生有毒气体。

建造业议会：指引虽存在 惟持分者须严格遵守

工程界立法会议员卢伟国则叹称，自己作为大埔居民，居住此区逾三分一世纪，对事件感到非常哀伤和震惊，并指火势如此迅速地蔓延至多个楼宇的情况极为罕见，形容承建商用发泡胶封窗的做法「难以想像、匪夷所思」。他又忆述两年多前曾因尖沙咀工地火灾，就建筑工地消防安全问题在立法会提质询，当时政府回复指消防每年巡查近千宗，但检控数字却很少，认为值得检讨。

卢伟国：用发泡胶封窗匪夷所思

卢伟国强调，目前对于工地消防安全「绝对唔系无王管」，但须警惕，工地安全不止只是保障工友安全，而防火安全同样重要。他建议工地应设具丰富防火智识的安全主任，进行消防风险评估。同时，他认为工程可以考虑分期进行，不要如今次般，同时为全数8栋大厦作维修，以降低风险。

医生：灾民经历悲伤阶段到接纳需时至少半年

香港精神健康促进会主席陈仲谋亦在同一节目，分析灾难对不同群体的心理冲击。首先是等候者：他们焦虑地等待亲人消息，需要陪伴和支持。其次是劫后余生者，指他们是目睹惨剧的幸存者，其中有相当比例，约8至12%可能患上「创伤后压力症」（PTSD），出现闪回、焦虑等症状，需要专业心理治疗。

最后是哀悼者，他们是失去亲人或家园的灾民，会经历几个悲伤阶段，分别是心理休克、否定期、愤慨期，例如会向外界发泄愤怒、自责期，可能引发抑郁，以及最终的接纳期。陈仲谋形容整个过程漫长，失去亲人者至少需要半年时间才能接纳事件。

他建议，亲友及公众的最佳支持方式是陪伴和聆听，而非给予过多意见。同时，他提醒需警惕社交媒体上充满指责和愤怒的言论，对灾民造成的二次伤害，并建议受影响者避免过度接触。

至于从媒体、网上看到有关新闻的普罗市民，陈仲谋建议大家如果接触有关资讯后感到悲伤，应「少睇社交媒体」，始终可能引起情绪反应，正所谓「水能载舟，亦能覆舟」。

▼宏福苑五级火第5天 市民到场悼念▼