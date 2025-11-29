宏福苑五级火｜麦美娟偕梁宏正到青年宿舍探望灾民 为居民解答补助金申请疑问

大埔宏福苑大火导致大批居民无家可归。现在已有517名宏福苑受影响住户获安排到酒店及青年宿舍暂住，另有1038名住户获安排到过渡性房屋暂住。民政及青年事务局局长麦美娟、副局长梁宏正等今日傍晚到东华．南昌汇及荃湾西如心酒店，探望受影响的宏福苑居民。席间有居民对各项补助金申请有疑问，局长一一为居民解惑。

问：一万元应急钱如何申请？

答：政府会向每户受影响的宏福苑居民派发港币一万元应急钱，宏福苑8座楼受影响的住户（即居住于有关单位的居民，包括租户）均符合资格申请。各庇护中心及大埔民政咨询服务中心均会接受申请，并会尽快发放，以解居民燃眉之急。

政府推出「大埔宏福苑支援服务」专题网站，一站式提供住宿支援、物资援助、政府专项基金、经济援助，以及医疗与心理支援等相关资讯及最新消息，方便市民查阅。

问：5万元生活津贴如何申请？

答：下星期一起将透过「一户一社工」，向每户受影响住户额外提供5万元生活津贴，同样是宏福苑8座楼受影响的住户（即居住于有关单位的居民，包括租户）均符合资格申请。尚未登记的住户，请尽快致电社署24小时热线182 183联络社署社工登记。

问：20万元慰问金如何申请？

答：政府会为火灾中每名死者的家属提供20万元慰问金，所有不幸过身的死者（包括外佣及任何在火灾发生期间于宏福苑内工作的人）的家属均可申请，并透过「一户一社工」登记。未与社署联络的居民，请尽快致电182 183留下联络方法。

目前政府为所有受影响住户提供所需的福利服务及其他支援（包括经济援助），均会透过「一户一社工」，并由专属社工为居民跟进，居民不用四处奔走及处理各种填表事宜。社工亦会为居民提供支援住宿安排，所有短期或长期住宿安排均属「免费」。未与社署联络的居民，请尽快致电社署24小时热线182 183登记。

