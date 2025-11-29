大埔宏福苑五级火｜民政署18区设吊唁处 街坊眼泛泪光愿逝者一路好走：希望家属能挨过

共有近2000个单位的大埔居屋宏福苑周三（11月26日）发生五级大火，至今造成最少128人死亡，79人受伤，包括一名37岁消防员殉职。民政署今日（29日）起至12月1日于全港18区设置吊唁处，《星岛头条》记者今早前往富亨邻里社区中心多用途礼堂察看，不少居民前来签署吊唁册。有吊唁街坊担心住在宏福苑朋友安危，称「睇到就想喊」；有街坊称不禁流泪，冀灾民挨过艰苦时间。

忧数年没联络的朋友

有到场吊唁的街坊文生文太表示得悉事件后，形容心情很低落，亦担心住在宏福苑的朋友情况，「不过我们没有他的联络电话，到现在也找不到他，数年没联络的。」文太称，看到电视上的新闻，「睇到就想喊」。

大埔街坊眼泛泪光

居住大埔30多年的王女士特意到场吊唁，她受访时眼泛泪光，称得知儿子朋友家人在火灾中逝世，因此在吊唁册写下「一路好走」，希望留下少少心意。谈及亲眼目睹灾区及灾民感受，她表示「我都唔识讲，成日流眼水，希望他们（家属）能挨过这段时间。」

街坊冀死者能够安息 灾民走出伤痛

街坊钟女士亦在吊唁册写上「深切悼念宏福苑火灾遇难者，愿宏福苑居民尽快走出」。她表示对今次火灾感到「很震撼」形容「一条邨，八座楼七座都起火，好严重！」，希望死者能够安息，灾民尽快走出伤痛。

民众自发献花悼念

有民众自发前来到宏福苑摆放白色鲜花悼念，亦有市民在大埔宏福苑广福社区中心外小公园献花，鞠躬悼念逝者。

现场地上摆满白色鲜花，更有市民留下手写心意卡，为生还者及灾民鼓励打气，卡上写满「加油」、「顺利渡过难关」等字句，亦祝愿日后「能重建家园」，「在悲痛中不要放弃对生活的希望」；对逝者则希望「一路好走」，祝愿早日安息。

为哀悼大埔宏福苑火灾罹难者，民政署今日（29日）起至12月1日于全港18区设置吊唁处供市民签署吊唁册，以表达对罹难者的深切悼念，其中大埔区的吊唁处设于富亨邻里社区中心多用途礼堂。特区政府亦进行悼念，由11月29日至12月1日，全港所有政府建筑物及设施（包括特区政府驻境外办事处）的国旗及区旗会下半旗志哀。

记者：何姵妤