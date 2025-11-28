大埔宏福苑五级火｜8厦警钟失灵 消防承办商宏泰夺10年合约屡现最低价 消防顾问：对检查效用有保留

【宏泰消防工程有限公司/火警钟】宏福苑五级火，消防处发现8幢大厦警钟操作有问题，将向消防设备承办商采取执法行动。翻查资料，宏福苑消防设备承办商为「宏泰消防工程有限公司 」，该公司由2016年至今连续近10年获聘。宏福苑业主立案法团于今年9月，亦通过由宏泰进行消防设备执修工作，项目包括消防警钟、消防㩒手掣、灭火筒、照明灯连电池等，承办商完工后需签发有效消防证书，每月费用为144,170元。记者致电「宏泰消防工程有限公司 」查询，接线人表示消防处已立案调查，不宜作出任何回应。

宏泰报价较其他投标者显著低

根据宏福苑业主立案法团文件，「宏泰消防工程有限公司 」自2016年起，多次因报价最低获聘为宏福苑消防系统保养承办商，保养范围包括检查及维护全苑消防系统、装置及灭火筒，并签发合格消防认证。2016年1月1日至2021年12月31日，宏泰年费为3,200元。2022年1月1日至2023年12月31日，年费增至1.2万元。最新一次在2023年下半年，宏泰以2万元最低价再度获聘。值得留意是，业主立案法团每次讨论更新消防系统保养承办商合约，宏泰的报价都较其他投标者显著低，差额由8,000元至19.6万元不等。

翻查宏福苑业主立案法团历届委员名单，邓国权由2012年起担任屋苑法团主席，至2024年9月6日遭罢免；宏福苑现任法团主席为徐满柑。

宏福苑2016年接获当局验楼令，达3.3亿元的大维修去年7月施工。警方今日拘捕工程顾问「鸿毅建筑师有限公司」2名负责人；至于承建商「宏业建筑工程有限公司」，早前已有3名负责人涉误杀被捕。廉政署亦就大埔宏福苑大维修工程可能涉及贪污成立专案小组并展开全面调查，今日在多区先后拘捕八名人士，包括工程顾问、棚架工程分判商及中间人。

消防顾问梁锦得表示，宏福苑消防系统保养年费低得夸张，难以覆盖成本，直言对检查效用有保留，「检测及维护消防喉辘、警钟、消防泵等设备需『擒上擒落』，起码花一天。一名工人日薪起码1500元，两个人已3000元，每座（400元至2500元）费用不够支付薪金，可想而知真正检查时间很短」。他又分析，这类承办商的策略，是先压低年费夺得合约，再于其他项目获利，「8座这么多，每年应有1座需更换、维修消防设备，可在那些地方赚回来」。

香港执业安全师学会会长李光升表示，若屋苑有妥善维修保养，警钟理应不会失灵，但难以评估对伤亡数字的影响，「今次火灾蔓延速度太快，现场也有很多长者行动不便，我只能说（警钟正常运作）可减少部分伤亡」。至于承办商需否负责，他称要视乎调查结果，「如果测试时一切正常，但设备使用期间被破坏，甚至被剪了条线，无理由要承担责任。若发现根本没有尽责，『合埋眼就签名 』，当然要负刑责」。

记者：萧博禧

