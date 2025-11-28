大埔宏福苑五级火｜广礼楼邻近灾场 居民疏散被迫露宿商场 盼归家「冲个凉」

大埔宏福苑前日（26日）发生大火，为保障附近居民安全，警方紧急疏散广福邨广礼楼的居民，部分居民选择在广福商场暂时露宿。《星岛》记者到场访问，居民的心情都相当平静，而且也对于义工的物资援助表示感谢。

露宿居民对广福商场环境满意

相比起住在社区中心，市民反而对于广福商场的环境较为满意。在商场2楼酒楼对出露宿的陈女士表示，这里的环境比社区中心好，因为足够通风，而社区中心较为挤逼，同时亦有不少义工提供食物、衣服及棉被等，即使晚上都有足够方法御寒。不过在3楼露宿，不愿上镜的黄先生表示，由于商场灯光长开，影响自己的睡眠时间。

居民赞商场露宿环境安静

商场3楼一条通道成为街坊露宿聚脚点集。谢生谢太表示这里不错，环境十分安静，可确保有足够的休息，同时由于彼此都是街坊，可以互相照顾。此外，3楼的这条通道都可以让市民观察宏福苑，可亲睹消防员灭火过程。

林生林太表示，宏福苑火灾最初只见消防车开动1条云梯，形容根本是杯水车薪，直言应该投放水弹灭火。而当听到广礼楼解封的消息后，一众市民都十分欣喜，笑言「第一时间要冲返个凉」、「好耐无冲凉了。」

记者、摄影：曾智华

