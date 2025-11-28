大埔宏福苑大火｜义工联盟首期紧急捐款500万成立应急支援金 谭锦球：同舟共济守护香港

香港新界大埔宏福苑五级火灾造成重大伤亡。这场悲剧震动全港，惨痛画面让每一位市民都感到揪心不已，香港义工联盟迅速行动，对此次灾难高度关注，第一时间向遇难者家属和所有受影响的居民致以最深切的慰问，向奋不顾身扑灭大火的消防员表示最崇高的敬意，感谢特区政府所有参与救灾工作的部门人员，以及全力救治伤者的医务人员。即时紧急筹集首批捐款500万元成立应急支援金，全力支援灾后救援工作。

首期专项基金用于支援宏福苑火灾的紧急救援工作，包括向殉职消防员家属提供抚恤金、向受影响住户的死伤者提供经济支援、为灾民提供其他相关救助支援等。

谭锦球表示，义工联盟与全港市民一道，发扬同舟共济、共渡患难的香港精神。资料图片

义工联盟主席、全国政协常委谭锦球表示，义工联盟一贯秉持守望互助的义工精神，在香港社会面临艰难时刻，更应该冲锋在前，勇于承担，全力给予受灾市民更多的支持与关怀。他强调，联盟与全港市民一道，发扬同舟共济、共渡患难的香港精神，众志成城，携手守护我们共同的香港家园。