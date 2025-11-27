大埔宏福苑五级火｜劳工处明起巡查大型棚架楼宇维修工程地盘 包括检查棚网阻燃性

大埔宏福苑五级火酿成严重伤亡，事件疑涉及棚架棚网欠缺阻燃能力。劳工处发言人今日（27日）表示，将于明日起展开为期两周的全港性特别执法行动，巡查架设有大型棚架的楼宇维修工程地盘的防火设施及火灾应变安排，当中包括检查棚架上的保护幕（俗称「棚网」）符合阻燃性的认可标准，以保障工作安全。同时，劳工处亦会配合屋宇署巡查正进行外墙大维修而有架设大型竹棚架的楼宇，确保设置棚架上的棚网符合相关工作守则／指引的要求。

行动期间，劳工处职业安全主任若发现有违反职业安全及健康法例事项，定必严厉执法，包括发出「暂时停工通知书」及「敦促改善通知书」，以及提出检控而不会给予警告，以遏止不安全作业。

市区重建局回复《星岛头条》查询时表示，根据纪录，宏福苑业主立案法团曾申请第三轮楼宇更新大行动 2.0、楼宇排水系统维修资助计划及公用地方维修资助三项楼宇复修资助计划；市建局已就上述三项资助，发出原则上批准通知书。

市建局于2025年11月21日（上星期五），收到宏福苑法团为首次资助发放提交的所需文件，正按既定程序处理，会根据工程完成进度分阶段发放资助；因应是次火灾，市建局会加快审批进度，以尽力协助法团及业主渡过难关。市建局协助政府管理及执行各项楼宇复修资助计划；而工程项目的管理及监督工作，则由业主及相关项目建筑注册人士如认可人士负责进行。



近日天气非常干燥，劳工处强烈呼吁及警告各承建商，务必切实留意工地火患风险，尤其须加强竹棚架的防火安全，确保相关物料符合防火标准，并定期清理棚架上的杂物；严禁任何人于工地范围内吸烟；进行热工序（如焊接、切割等可能产生火花的作业）时，必须严格遵守相关风险评估所订定的安全措施，并确保配备充足且有效的灭火设备。承建商应进一步加强消防安全管理，防止火灾事故发生，保障工地及工人的安全，避免昨日大埔的火警惨剧再次发生。

与此同时，劳工处亦呼吁雇主，体恤因受大埔火灾影响而未能如常工作的雇员，尽量以灵活安排协助雇员渡过艰难时期。雇主及雇员如对雇佣事宜有疑问，可致电特设热线2929 4054查询。