大埔宏福苑五级火｜政府研全面改用金属棚架取代竹棚 业界忧影响生计：火灾成因是易燃物

大埔宏福苑五级火｜行政长官李家超今日（27日）下午联同相关官员，就大埔宏福苑五级火警跟进工作，在政府总部会见传媒。政务司司长陈国基表示，长远而言，发展局正与业界会面商讨制订路线图，目标在合适的工作环境下，以更具耐燃性的金属棚架全面取代传统的竹棚。

陈国基：竹棚耐燃性能远逊于金属棚架

陈国基指，虽然竹棚在香港历史悠久且具灵活性，但其耐燃性能远逊于金属棚架。为提升公众安全，政府认为有必要加快转型，并将协助业界进行过渡，包括培训工人，协助他们转型。

发展局伙屋宇署晤建造业界 拟定金属棚架路线图

发展局联同屋宇署今日（27日）随即与建造业界会面，商讨与业界相关的跟进工作。会议由发展局局长宁汉豪主持，与会者包括建造业议会、承建商商会、分包商商会、行业承造商会及工会代表。局长向他们阐述有关部门的跟进巡查工作，要求业界积极配合。

宁汉豪表示，虽然今次惨剧怀疑是业内有违规行为而造成，并非纯粹因为使用竹棚架，但竹棚的耐燃性始终不及金属棚架，纵然使用竹棚架在香港有长久历史，相对金属棚架亦可较灵活配合某些狭窄街道及楼宇环境，为令社会安心及为建造业安全施工提供更好的保障，政府认为应该拟定路线图，以便在合适工地环境下尽快改用金属棚架。

发展局联同屋宇署今日与建造业界会面。发展局fb

会议由发展局局长宁汉豪主持，与会者包括建造业议会、承建商商会、分包商商会、行业承造商会及工会代表。发展局fb

与会业界代表均对此方向表示理解及支持，同意制定「非一刀切」但方向清晰的行动纲领，包括下一步工作需要识别何种工作情景比较适合转用金属棚架（例如新建楼宇及位处街道比较宽阔的现楼维修），接着为符合该等情景的工程项目转用金属棚架订定一个比较进取的路线图，并在拟定路线图时考虑以下三个要素：竹棚工人和竹棚专门承建商在转型过程中的承受能力、金属棚架的来源要有稳定供应，确保供应充裕、金属棚架的运输和储存安排。

宁汉豪表示，政府在过程中会研究在培训和其他资源方面向业界提供协助。发展局会根据上述共识尽快提出方案，并与业界进一步商讨。

屋宇署及房屋局独立审查组今日启动特别行动，向注册建筑专业人士及承建商发出通告函件，要求他们就正进行中的工程，无论是兴建新楼或是现楼维修，覆核棚架保护网等物料的纪录或测试文件，是否符合阻燃性能的标准和要求，7日内向部门提交报告。部门会抽查个案以抽取样本进行测试。工务工程中的楼宇项目，建筑署要求承建商7天内覆核并提交相关资料。就正进行外墙大维修而有搭建棚架保护网的现存楼宇，屋宇署及房屋局独立审查组（后者负责居屋屋苑）今日已启动特别行动，分批巡查全部项目，主动检查棚架保护网等物料的阻燃性能的纪录或相关测试文件，并会抽取样本进行测试。

搭棚工会：措施让社会有「竹棚不安全」错觉

港九搭棚同敬工会理事长何炳德回应指，今次火灾成因是棚架上存在易燃物，形容措施让社会产生「竹棚并不安全」的错觉，「如果有助燃物在烧，甚么材料都会倒塌」。他指本港仅「10间左右」大型公司，具能力进行金属棚工程，忧虑若全面以金属棚取代竹棚，将影响数以千计搭棚工生计，「恐怕几百间公司要倒闭，金属棚储存成本已『亿亿声』，普通中小企根本没有资金」。

执业安全师：竹不易点燃 竹棚从头到尾无著火

香港执业安全师学会会长李光升表示，竹不易点燃，今次火势蔓延成因是棚网没有阻燃性，加上有发泡胶助燃。他指现场情况惨烈，「但看到烧起来不是烧竹，从头到尾竹棚都没有著火。如果棚网著火，棚架是竹抑或金属无大分别」。

李光升提到，发泡胶轻身、便宜，用于「封窗」可隔音及减震，相信经过今次事件，政府需研究修改法例，列明禁止施工程序使用易燃物料，「投标永远是价低者得，法律写下去就不用争论」。

金属棚比竹棚贵逾一倍 成本恐转嫁业主

何炳德称，金属棚比竹棚贵一倍以上，这些成本会转嫁至业主，「不是一千几百万元就做得到，说的是几千万元，甚至过亿元」。他说竹棚轻身、灵活的特点，适合本港楼宇，「香港五、六十年楼龄的旧楼过万座，它们不到『溶溶烂烂』都不维修，很难用金属托架承托金属棚」。

田北辰 : 同意以金属棚架取代竹棚 惟必须实施更全面安全措施

实政圆桌立法会田北辰表示，原则上同意政府推动以金属棚架逐步取代传统竹棚，但强调必须配套实施更全面的安全措施，包括强制使用阻燃安全网及加强防火设备检查，以保障工人及公众安全。他指，自2024年初起，已多次建议政府强制规定所有建筑工地采用金属棚架，除非在特殊情况下并获当局批准豁免。相比竹棚，金属棚架在耐用性、稳固性及承重能力等方面均表现更佳，符合国际及国家的主流标准，亦是行业发展的大势所趋。

对于近期社会关注金属棚架是否能够有效减少工业意外伤亡，田北辰表示理解各界存在不同意见，并认为有关讨论值得深入探讨。然而，该党强调，数项措施是当前必须优先落实的，包括严格规定使用阻燃安全网、全面禁止在工地使用发泡胶等易燃物料，以及加强对火警钟等防火设备的定期检查，以确保工地环境安全。

田促请政府除了推动金属棚架外，亦应采取更全面及果断的行动，从制度、监管及执行层面多管齐下，进一步提升本港工程安全水平，避免意外发生。

相关新闻：

大埔宏福苑五级火丨李家超宣布成立援助基金 投入3亿元 今晚向每户受影响居民派1万元

成立3工作组 分别负责募捐、调查及住宿

李家超表示成立3个工作组，包括由政务司司长领导的「调查及规管工作组」、政务司副司长领导的「紧急支援及募捐工作组」以及由财政司副司长领导的「应急住宿安排工作组」。陈国基表示，小组会彻查事故成因，并在全港范围内加强巡查，以消除潜在的建筑安全隐患。

陈国基说，在规管及巡查工作方面，屋宇署、消防处的独立审查组及建筑署已联合启动特别行动，确保全港所有正在进行大型维修工程的屋苑棚架及建筑物料的安全性。当局要求相关工程的注册专业人士及承建商，必须在七日内覆检棚架保护物料的记录与测试文件，并提交报告。政府将对个案进行抽查，并抽取样本作独立测试。

同时，房屋署也已对辖下四个正在进行外墙维修工程的公共屋邨，紧急加派人手进行现场视察，并采集棚架物料样本进行测试，确保承建商所采用的物料符合相关规定。

摄影：何健勇