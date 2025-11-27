大埔宏福苑五级火｜保险业联会 : 保险公司设专人接听热线 优先处理受影响保单持有人索赔

大埔宏福苑五级火灾导致数十人身亡、数百人受伤及失联，香港保险业联会和保险业界对遇难者家属表示致以深切慰问，并祝愿伤者早日康复，失联者与家人重聚，亦感谢各为救灾人员的努力。 灾民中有不少购有各类保险，为了向他提供适切的协助，保联的会员保险公司已即时采取行动，包括成立专人接听热线，解答灾民对保单保障范围、索偿具体安排的问题，并简化及加快赔偿程序，提供保单以外的额外支援 ，促请代理人为受害客户提供即时协助。

优先处理受影响保单持有人索赔

同时，联会亦会优先处理受影响保单持有人的索赔，包括人寿保险、医疗保险、个人意外保险、家庭保险、火灾保险等，尽可能免除死亡理赔所需的死亡证明，为灾民提供保费假期／延长保单缴款期限，并在指定时间内提供保单贷款利息减免，各项安排旨在确保受保人在此艰难时刻，能够得到保险公司适切的协助，纾解他们面对的重大财政及精神压力。

联会会优先处理受影响保单持有人的索赔。

联会会优先处理受影响保单持有人的索赔。

保联行政总监刘佩玲表示，对这场悲惨的火灾感到深感痛心，身同感受。保联会员公司已准备就绪，全力为 灾民提供资源和支援，帮助他们度过这难关。 而为了协助灾民了解其人寿保险、家居保险、楼宇保险、医疗及个人意外保险等保障，保联特别设立查询服务，包括电话查询和电邮，以便提供适切的援助，并可透过保联网页浏览重要资讯。

保联查询服务： 电话：852-28619367。

电邮：[email protected]

保联网页：大埔宏福苑五级大火相关的保险保障及理赔安排