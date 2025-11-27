Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜廉署成立专案小组 就大维修工程怀疑涉及贪污展开调查

社会
更新时间：15:07 2025-11-27 HKT
发布时间：15:07 2025-11-27 HKT

大埔宏福苑五级火至今造成最少55人死亡，包括1名消防员殉职。廉政公署今日（27日）成立专案小组，就大埔宏福苑大维修工程可能涉及贪污展开全面调查。

相关新闻：

大埔宏福苑五级火｜工程公司3人被捕 警搜新蒲岗办公室蒙头带走一人

大埔宏福苑五级火｜涉3.3亿元大维修风波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投诉工人吸烟

廉政公署向大埔宏福苑火灾遇难者致以深切哀悼，并向遇难者家属、伤者及受灾者表示慰问。由于事件涉及重大公众利益，廉署今日成立专案小组，就大埔宏福苑大维修工程可能涉及贪污展开全面调查。

相关新闻：

大埔宏福苑五级火｜警查发泡胶封窗是否重灾原因  承建商曾称防石块击窗

大埔宏福苑五级火｜殉职消防员37岁 入职9年 救火期间一度失去联络

消防搜救时发现建筑物外墙有保护网、防水帆布、塑胶布等疑未符合防火标准，亦发现一座未被波及的大厦，每层电梯大堂窗外都被发泡胶封闭，不排除发泡胶令火势迅速蔓延。警方拘捕涉事工程公司的两名董事和一名工程顾问（52至68岁），他们因严重疏忽导致重大伤亡，涉嫌「误杀」被捕。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应
股市
43分钟前
大埔宏福苑五级火．直播｜增至55人死 4座大致救熄3座火势受控 李家超视察灾场
突发
4小时前
大埔宏福苑五级火丨MAMA紧急改内容火焰舞台消失 传周润发杨紫琼不出席 大会公开最新安排
01:51
大埔宏福苑五级火丨MAMA紧急改内容火焰舞台消失 传周润发杨紫琼不出席 大会公开最新安排
影视圈
4小时前
宏福苑五级大火｜最后通话听妻喊「好大烟 顶唔顺」 丈夫盼妻子尽快获救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
01:20
宏福苑五级大火｜最后通话听妻喊「好大烟 顶唔顺」 丈夫盼妻子尽快获救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
社会
5小时前
大埔宏福苑五级火｜李嘉诚基金会捐3000万支援火灾 周大福集团捐2000万 小米及腾讯基金会各捐1000万
大埔宏福苑五级火｜李嘉诚基金会捐3000万支援火灾 周大福集团捐2000万 小米及腾讯基金会各捐1000万
商业创科
2小时前
大埔宏福苑五级火丨主播陈嘉欣声音颤抖报道惨剧 误传家园被毁获全港力撑专业表现
大埔宏福苑五级火丨主播陈嘉欣声音颤抖报道惨剧 误传家园被毁获全港力撑专业表现
影视圈
4小时前
大埔宏福苑五级火｜宏福苑居民最痛自白 廿年成长痕迹一夜清零 字字泣血全网动容：「This is my first death」｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜宏福苑居民最痛自白 廿年成长痕迹一夜清零 字字泣血全网动容：「This is my first death」｜Juicy叮
时事热话
3小时前
大埔宏福苑五级火丨特约演员林子幸被轰推销保险「发死人财」 TVB发声明割席强烈谴责 林子幸深夜道歉
大埔宏福苑五级火丨特约演员林子幸被轰推销保险「发死人财」 TVB发声明割席强烈谴责 林子幸深夜道歉
影视圈
5小时前
大埔宏福苑五级火︱曾任法团顾问 当区区议员黄碧娇：不清楚工程最新进度不便回应
00:38
大埔宏福苑五级火︱曾任法团顾问 民建联黄碧娇：无参与招标决策 离任后对维修工程不知情
政情
2小时前
大埔宏福苑五级火｜殉职消防拍拖10年 女友发帖道别：你系我嘅骄傲 好想再拖住你只手
大埔宏福苑五级火｜殉职消防拍拖10年 女友发帖道别：你系我嘅骄傲 好想再拖住你只手
突发
56分钟前