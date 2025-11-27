大埔宏福苑五级火｜廉署成立专案小组 就大维修工程怀疑涉及贪污展开调查

大埔宏福苑五级火至今造成最少55人死亡，包括1名消防员殉职。廉政公署今日（27日）成立专案小组，就大埔宏福苑大维修工程可能涉及贪污展开全面调查。

廉政公署向大埔宏福苑火灾遇难者致以深切哀悼，并向遇难者家属、伤者及受灾者表示慰问。由于事件涉及重大公众利益，廉署今日成立专案小组，就大埔宏福苑大维修工程可能涉及贪污展开全面调查。

消防搜救时发现建筑物外墙有保护网、防水帆布、塑胶布等疑未符合防火标准，亦发现一座未被波及的大厦，每层电梯大堂窗外都被发泡胶封闭，不排除发泡胶令火势迅速蔓延。警方拘捕涉事工程公司的两名董事和一名工程顾问（52至68岁），他们因严重疏忽导致重大伤亡，涉嫌「误杀」被捕。