天文台｜今日天晴及非常干燥 最高气温约22度 明日市区气温下降至15至16度左右

社会
更新时间：07:02 2025-11-27 HKT
发布时间：07:02 2025-11-27 HKT

干燥的东北季候风正影响广东沿岸。本港方面，今早大部分地区的相对湿度下降至百分之四十以下。此外，强烈热带风暴天琴已增强为台风。在上午七时，天琴集结在南沙以北约310公里，预料向西缓慢移动，横过南海南部。

本港地区今日天气预测，天晴及非常干燥，最高气温约22度。吹和缓至清劲偏北风，离岸间中吹强风，高地达烈风程度。

展望明日持续天晴及非常干燥，初时风势颇大，早上市区气温下降至15至16度左右，新界再低几度。星期六稍后渐转多云，随后一两日有一两阵雨。

分区气温
九天天气预报

受一股达强风程度的东北季候风补充影响，今明两日广东沿岸气温稍为下降，该区早上清凉，日间普遍晴朗及非常干燥，日夜温差颇大。另一方面，热带气旋天琴会在今明两日横过南海南部，随后大致移向越南至海南岛以南海域一带并预料受东北季候风影响逐渐减弱。而一道云带会在周末至下周初逐渐覆盖南海北部及广东沿岸，该区有一两阵雨。

