大埔宏福苑五级火｜李家超主持跨部门紧急会议：对消防员殉职极度哀伤 指示全力做好灭火救援工作

社会
更新时间：19:32 2025-11-26 HKT
发布时间：19:32 2025-11-26 HKT

大埔宏福苑今日（26日）发生五级火，酿成至少12死16伤，当中包括一名消防员。行政长官李家超表示，对今日下午在大埔宏福苑发生的大火极度关注。大火导致多人伤亡，其中有消防人员执行职务时殉职，表示极度哀伤，并对死者家属和伤者致以深切慰问。

即时启动紧急事故监察及支援中心  全力协助受火警影响居民

他已即时启动紧急事故监察及支援中心，听取保安局和消防处的汇报，并指示部门全力做好灭火救援救治工作。各政府部门全力协助受火警影响的居民，将市民安全及福祉放在首位。民政事务总署、民政事务处及社会福利署已在现场设立援助站，并安排受影响人士入住临时庇护中心，以及为死伤者家属提供援助及情绪支援。医管局亦已启动应急机制，全力救治伤者。

相关新闻：

